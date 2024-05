Briterne skal til stemmeurnerne 4. juli.

Det meddelte landets premierminister, Rishi Sunak, onsdag aften.

Udmeldingen betyder også, at det britiske kongehus holder en – om ikke hel – så delvis pause.

Det fortæller de i en pressemeddelelse ifølge Sky News.

»Den kongelige familie vil i overensstemmelse med normal procedure udsætte arrangementer, der kan synes at aflede opmærksomheden eller distrahere fra valgkampen,« lyder det fra en talsmand til hoffet.

»Deres Majestæter sender deres oprigtige undskyldninger til alle dem, der måtte blive berørt som følge heraf.«

Hoffet har også bekræftet, at Rishi Sunak tidligere på dagen mødtes med kongen på Buckingham Palace, hvor de talte sammen i et kvarters tid.

Kong Charles' arbejdsopgaver har i forvejen været droslet ned i det meste af 2024, efter han i februar blev diagnosticeret med kræft.

Her lød det, at han ville trække sig fra alle sine offentlige arbejdsopgaver, mens han er under behandling. Dog ville han fortsætte som monark og bevare de officielle opgaver i det royale arbejde.

Kræften blev opdaget under et lægebesøg, hvor kongen skulle behandles for prostataforstørrelse. Yderligere undersøgelser viste, at der var tale om kræft.

Det britiske kongehus oplyste videre, at der ikke var tale om prostatakræft, men en anden form for cancer.

