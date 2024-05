Først var der ingen tegn. Så kom de influenzalignende symptomer snigende. En høj feber og træthed.

Snart blev Jens Viggo Moesmand sendt på hospitalet med fuld udrykning – og det var kun begyndelsen.

»Siden oktober sidste år har jeg ikke haft en hverdag – kun sygdom. Det har været rædselsfuldt, og jeg gør hvad jeg kan for, at andre ikke skal igennem det samme,« siger han.

14 dage inden 80-årige Jens Viggo pludseligt blev syg, havde han roet kajak i Sverige.

Nydt naturen og overnattet i et telt ved strandkanten. Noget, Jens Viggo Moesmand havde gjort i 25 år uden problemer.

Men denne gang blev han bidt af en lille mide med otte ben: En flåt.

Og selvom det kun i sjældne tilfælde er et farligt møde, blev Jens Viggo Moesmand smittet af den frygtede virus TBE (Tick Borne Encephalitis, red.), altså hjernebetændelse.

Jens Viggo Moesmand blev smittet i Sverige, men virussen findes også i Danmark.

Før sygdommen ramte, sejlede Jens Viggo Moesmand kajak hver eneste uge. Holdt sig aktivt i gang. Nu kan han ikke forlade hjemmets stueetage. Foto: Privat Vis mere Før sygdommen ramte, sejlede Jens Viggo Moesmand kajak hver eneste uge. Holdt sig aktivt i gang. Nu kan han ikke forlade hjemmets stueetage. Foto: Privat

Historisk har tilfælde af smitte med TBE isoleret sig til Bornholm, Tisvilde Hegn og enkelte steder i Nordsjælland.

Tirsdag udpegede SSI (Statens Serums Institut, red.) dog to nye mulige risikoområder på Sydsjælland.

Hver sæson bliver tusindvis af danskere bidt af flåter uden, der sker noget alvorligt. Kun omkring 15 bliver ramt af den alvorlige flåtbårne virus TBE.

Voldsomme konsekvenser

For Jens Viggo Moesmand endte flåtbiddet således med at få store helbredsmæssige og psykiske konsekvenser.

Han fik først hjernebetændelse, der betød, at han var indlagt i fem måneder. Var sengeliggende. Fra første indlæggelse frem til april i år nåede han at være patient på fem hospitaler, til sidst et rehabiliteringscenter.

Efter smitten med TBE blev han også ramt af lungebetændelser og to blodpropper, hvilket lægerne mener kom som følge af virussen, forklarer han.

I dag er Jens Viggo Moesmand lammet i højre side og kan ikke bruge sin ene arm. Hans ben er svækket, og derfor går han nu med en rollator. Stemmen er påvirket og hørelsen også nedsat.

Heldigvis har han sin kone og børn, der har været lige ved hans side, siden han blev indlagt tilbage i oktober sidste år.

Jens Viggo Moesmand forsøger ihærdigt at træne sig tilbage til kajakken. Til et liv uden sygdom. Foto: Privat Vis mere Jens Viggo Moesmand forsøger ihærdigt at træne sig tilbage til kajakken. Til et liv uden sygdom. Foto: Privat

»Det betyder alt. Især, når det her har kostet mig snart et år af mit liv. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det kunne gå så galt – ellers havde jeg gjort noget ved det,« siger Jens Viggo Moesmand, der understreger:

»Jeg vil gerne advare andre roere og fritidsfolk om, hvor alvorligt det er – og at man skal få vaccinen. Den skal man ikke springe over, slet ikke som ældre.«

Jens Viggo Moesmand har på trods af sin alder altid holdt sig i gang. Inden sygdomsmareridtet sejlede han kajak hver eneste uge, og så har han i 11 år været revisor i Havkajakroerne, der har 1500 medlemmer.

»Et af medlemmerne er overlæge, og han har sørget for, at klubbens medlemmer nu kan få vaccinen til nedsat pris. Det er jeg meget glad for,« siger den 80-årige.

Selvom Jens Viggo Moesmand ikke har kunnet ro gennem søer og åer siden mødet med flåten, træner han op til en dag at kunne gøre det igen.

Til at blive, som han var før. At kunne spise med begge hænder – eller give dem, han elsker, et rigtigt kram.

»Jeg savner det. I min genoptræning kan jeg mærke, at det tager en bid ad gangen,« siger han.

I dag er han låst fast i hjemmets stueetage, og han kan ikke længere bevæge sig op ad trapperne. Han træner en finger ad gangen, men kan stille mærke en forbedring.

Til juli rejser han til det danske hospital i Spanien, Montebello. Et tilbud fra Region Hovedstaden for patienter med behov for specialiseret genoptræning.

»Det glæder jeg mig meget til, selvom det bliver et intensivt forløb. Jeg skal bare tilbage i min kajak – og nu er jeg i hvert fald blevet aktivt vaccineret mod TBE,« afslutter Jens Viggo Moesmand.