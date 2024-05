Vejle Boldklub reddede sig mandag endnu en sæson i Superligaen for blot anden gang i dette årtusinde.

Overlevelsen begejstrer især Vejle-legenden, Allan Simonsen, der vandt tre mesterskaber med Vejle Boldklub, siger 'vi', når han taler om VB, og som stadig kommer til alle hjemmekampe, hans barndomsklub spiller.

»Sæsonen startede skidt, og man kunne have forventet, at vi ville tabte modet. Men tværtimod synes jeg spillerne voksede sammen i løbet af sæsonen, og så er sæsonen jo sluttet fantastisk.«

»Vi er vældig tilfredse,« siger Allan Simonsen om overlevelsen til B.T..

Nedrykningsspøgelset er altså skræmt væk for denne sæson, og nu står VB i en uventet situation.

De har nemlig mulighed for, hvis resultaterne flasker sig de næste to kampe, at spille kvalifikation til europæisk fodbold for første gang siden 1998.

»Det ville betyde alverden - ikke kun økonomisk - men også for den stolthed, som er Vejle Boldklub.«

»Alt er jo muligt i fodbold, men vi tager et skridt ad gangen i Vejle,« siger Allan Simonsen, som var med til at vinde klubbens seneste mesterskab i 1984.

Bezzerwizzerne

Selvom Allan Simonsen stoppede som spiller i Vejle i 1989 og efterhånden er blevet 71 år, kommer han stadig på stadion til alle hjemmekampe.

Og han ser altid kampene med de samme VB-koryfæer.

Allan Simonsen nåede i sin karriere at repræsentere Gladbach, Barcelona og Charlton udover sine seks sæsoner i VB. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Allan Simonsen nåede i sin karriere at repræsentere Gladbach, Barcelona og Charlton udover sine seks sæsoner i VB. Foto: PALLE HEDEMANN

»Jeg står sammen med Gert Eg (kamprekordindehaver i VB red.) og Kurt Kristensen, og så stod vi altid med Ulrik Le Fevre, som jo desværre ikke er her mere.«

»Vi bliver kaldt besserwizzerne, fordi vi altid står og gør os kloge på spillet,« siger han med et grin og fortæller, at de gerne får et glas rødvin, mens de analyserer kampen.

Allan Simonsen blev kåret til Europas bedste fodboldspiller i 1977, spillede i alt 55 landskampe og scorede 20 mål.