Det får på ingen måder smilene frem på to af de kritiske Netto-kunder, at discountkædens ejer nu melder ud, at der skal være mere information om, hvilke Nettobutikker, der har SPOT-varer.

»Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige til, at de prøver at forbedre sig,« siger Majbritt Hansen fra Vejen og tilføjer:

»Jeg har slettet deres app, og reklamen bliver bare smidt ud. De har tabt mig som kunde.«

Det skabte massiv omtale og hånlige kommentarer, da Majbritt Hansen i starten af maj fortalte til B.T., hvordan hun i 14 Netto-butikker havde kigget forgæves efter en kop med teksten 'verdens bedste mormor', der var omtalt som en SPOT-vare i Nettos tilbudsavis.

Men hendes forgæves rundtur i det sydlige Jylland satte gang i en bevægelse, der er endt med, at Salling Group, der driver Netto, nu vil sørge for, at det i Nettos kundeapp fremgår, hvilke lokale butikker, der har SPOT-varer.

»Det er fint, at de prøver at forbedre sig, men det er for mit vedkommende ligegyldigt,« siger hun.

Lis Rye Jensen på 57 år fra Valby har fortalt til B.T., hvordan hun helt droppet at gå efter SPOT-varer hos Netto, fordi de er så svære at opdrive.

»Det var da en dejlig nyhed, så gør det alligevel noget, når man tør åbne munden,« siger hun som reaktion på udmeldingen fra Salling Group.

Lis Rye Jensen har nu opgivet at køber SPOT-varer hos Netto.

Hun har dog et stort forbehold.

»Jeg vil gerne se, at det virker, før jeg helt klapper i hænderne, og begynder at kigge efter SPOT-varer igen,« siger Lis Rye Jensen.

