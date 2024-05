Karsten Ree er udskrevet fra hospitalet efter at være blevet indlagt tidligere onsdag.

Her blev han hentet af en ambulance og kørt til sygehuset efter at være vågnet op i store smerter. I starten troede Karstens kone, Janni Ree, at der blot var tale om en nerve i klemme.

Nu fortæller hun til B.T., at Karsten har brækket eller forstuvet et ribben.

»Jeg er meget lettet over lægens vurdering af, at det bare er et brækket eller forstuvet ribben,« siger Janni Ree, der frygtede, at det var langt værre.

»Jeg tænkte, at den var helt gal. Jeg har aldrig set ham græde og skrige på den måde før,« siger Janni, der fandt Karsten liggende på gulvet i soveværelset kun iført sutsko og nattøj.

I fire dage har Karsten Ree gået rundt med et beskadiget ribben.

Han kom nemlig til skade, da han for fire dage siden slog græsset i haven med en elektrisk græsslåmaskine.

»Han kommer til at bakke ind i en gren, som han får i ryggen,« fortæller Janni Ree.

Grenen havde efterladt et sår på Karsten og en udposning, men det kommer bag på Janni, at der var tale om et potentielt brækket ribben.

»Lægerne fortalte, at det kan godt blive værre i løbet af nogle dage den slags,« forklarer Janni Ree.

Karsten Ree er hjemme igen, og har det »fint«, forklarer Janni.

»Så længe han er smertedækket, går det fint, og han har fået noget morfin med hjem,« siger hun.

Det har været en vild onsdag morgen for Ree-parret, der tidligt meldte ud, at Karsten Rees sønner nu overtager hans firmaer, og at han selv trækker sig tilbage.

Beslutningen har ifølge hans kone, Janni Ree, været længe undervejs, og det er noget, som Karsten har planlagt i mindste detalje.

Det bliver den ene af de tre sønner – Christian Ree – der tiltræder som formand for foretagendet.