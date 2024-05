Virksomheden Firedisko blev kendt af mange, da omkring 100 elever fik øjen- og hudsmerter efter en fest på Horsens gymnasium.

Nu anklages virksomheden også for at markedsføre sig med kunder, der ikke findes og virksomhedssamarbejder, der aldrig har fundet sted.

»Det er jo at booste sig selv med lånte fjer. Det er jo at fremstille sig selv som værende kongerne af mobildiskoteker, og det hele kører bare. Det er det, det handler om for dem, og det gør de jo så ved at få de her forskellige mennesker til at udtale sig, som de så har opfundet,« siger Peter Ladefoged, der er lektor og ekspert i markedsføring på Erhvervsakademi Aarhus til TV 2 Østjylland.



På Firediskos hjemmeside kan man se en række glade anmeldelser, der varmt kan anbefale Firedisko. Indtil for nylig var anmeldelserne flankeret med et billede af kunden.

Billederne er nu fjernet, da Firediskos direktør, Simon Ringholm, erkender, at billederne var falske. Han fastholder, at de rosende ord bag anmeldelserne er sande, hvorfor de stadig florerer på hjemmesiden.

På hjemmesiden var der indtil for nylig også en lang oversigt over logoer på Firediskos store virksomhedskunder. Blandt kunderne var blandt andet Bilka, DHL og Plantorama.

Men også her er linjerne mellem virkelighed og fiktion uklare.

Ni ud af 11 af virksomhederne afviser overfor TV 2 Østjylland, at de har haft et samarbejde med Firedisko.

Simon Ringholm holder omvendt fast i, at han har samarbejdet med virksomhederne, men at virksomhederne muligvis ikke ved det, da Firedisko kan være hyret ind af en underleverandør.

Han nægter at fremvise dokumentation for samarbejderne, og virksomhedslogoerne er siden blevet fjernet fra hjemmesiden.

Efter en gymnasiefest på Horsens Gymnasium og HF fulgte en weekend med øjen- og hudsmerter for omkring 100 elever.

Diskolyset fra festen, som blev leveret af Firedisko, har efterfølgende været under mistanke for at have forårsaget generne.