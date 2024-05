I denne uge løber filmfestivalen i Cannes af stablen – og her har en danskinstrueret spillefilm fået stor opmærksomhed.

Ikke mindst fra den tidligere amerikanske præsident Donald Trump – og det er ikke den gode af slagsen.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder The New York Times.

For tirsdag truede Trump valgkampagnehold både med at lægge sag an og sagsøge holdet bag filmen 'The Apprentice'.

De mener, at filmen er en 'rendyrket og ondsindet æreskrænkelse', der 'gør sensationer ud af løgne, der for længst er blevet afkræftet.'

Nu reagerer den iranskdansk fødte instruktør bag filmen, Ali Abbasi, på den magtfulde amerikaners vrede:

»Jeg vil gerne tilbyde at mødes med ham til en filmvisning og tage en snak om den efterfølgende, hvis det kunne interessere Trumps kampagnehold,« siger han i presserummet på filmfestivalen og tilføjer:

»Alle taler om, at han sagsøger en masse mennesker. Men der er ikke rigtig nogen, der taler om hans succesrate.«

Filmen, der har skabt vrede i Trump-lejren, udspiller sig i 1970erne og 80erne – og fortæller historien om en ung Donald Trump, der, med hjælp fra den berygtede højrefløjspolitiker Roy Cohen, går fra at være ejendomsmægler til at bygge sit enorme Trump-imperium.

Trumps lejr er bestemt ikke tilfredse med den danskinstruerede film. Arkivfoto. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix

Med mindre ufine og opsigtsvækkende metoder.

Blandt andet indeholder filmen en scene, hvor man ser Donald Trump voldtage sin daværende hustru, Ivana Trump.

»Vi lægger sag an for at imødegå de åbenlyst falske påstande fra disse såkaldte filmskabere,« udtalte Steven Cheung fra Trump-lejren tirsdag.

'The Apprentice' er lige nu med i hovedkonkurrencen om prisen 'Guldpalmen', der hvert år uddeles på filmfestivalen i Cannes.