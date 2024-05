Det kan ikke være gået mange fodboldelskeres næse forbi, at Jürgen Klopps tid som træner i Liverpool er slut.

Tyskeren har været i den engelske storklub siden 2014, og er højt elsket af Liverpools trofaste fans. Men de er langt fra de eneste, der kommer til at savne den karismatiske træner.

Også den tidligere Manchester United- og landsholdslegende David Beckham, er stor fan af Klopp.

»Selvom jeg er Manchester United-fan, elsker jeg Jürgen. Jeg elsker karakteren, personligheden og det, han bringer til sporten,« siger David Beckham i Smartless-podcasten ifølge Dagbladet.

Jürgen Klopp sagde søndag farvel til Anfield. Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jürgen Klopp sagde søndag farvel til Anfield. Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg bliver dræbt af nogle af mine Manchester United-venner for at sige det. Det er trist at se ham gå. Det, han har gjort for klubben og sporten, har været utroligt,« fortsætter han.

Efter sit karrierestop har Beckham lagt alle sine kræfter i den amerikanske fodboldklub Inter Miami, som han ejer.

Og i podcasten bliver englænderen da også spurgt ind til, om han er klar på at hente den nu tidligere Liverpool-træner til klubben.

»Vi har ikke mange penge tilbage,« lyder svaret kækt.

Klopp har ikke lagt skjul på, at han nu skal holde en lang pause fra fodbolden, før han finder sig et nyt job. Han afviser at skulle tilbage til Premier League, men det tyder altså heller ikke på, at turen går til Miami.

Hollandske Arne Slot overtager trænersædet i Liverpool fra 1. juni.