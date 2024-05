Donald Trump sidder for tiden på anklagebænken i sagen om, at han forud for præsidentvalget i 2016 skulle have givet pornoskuespilleren Stormy Daniels såkaldte 'tys-tys-penge' for at holde tæt om deres relation.

Men ifølge de journalister, der har fulgt sagen i retten, har den tidligere præsident haft svært ved at holde sig vågen.

Flere gange i løbet af de tre dage, hvor Donald Trump har været i retten, skal hans øjne ifølge journalisterne have været lukket, mens hovedet er faldet forover.

Men det vil Donald Trump på ingen måde høre tale om, og han afviser blankt, at han har taget sig en blunder i retten.

»I modsætning til, hvad fake news-medierne skriver, faldt jeg ikke i søvn under den korrupte statsadvokats heksejagt. Jeg lukker bare nogle gange mine smukke, blå øjne, når jeg lytter intenst og tager det hele ind,« har han skrevet på sit sociale medie, Truth Social, ifølge flere amerikanske medier. Heriblandt CNN.

Michael Cohen, der var særlig rådgiver for Donald Trump, har indrømmet at have betalt Stormy Daniels et beløb på cirkae 200.000 kroner for at holde mund med affæren.

Dette er ikke i sig selv ulovligt, men ifølge anklagemyndigheden er pengene bogført som en forretningsudgift i form af advokatsalær, hvilket vil betyde, at dokumenter er blevet forfalsket.

Den her sag er kun den første af i alt fire retssager, som Donald Trump skal igennem.

De andre sager handler om, at han skal have forsøgt at omgøre resultatet af præsidentvalget i Georgia, at han skal have forsøgt at forhindre Kongressen i at godkende valget, og endelig at han skal have opbevaret fortrolige dokumenter fra Det Hvide Hus i sit hjem.