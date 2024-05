Nu er den gal igen.

Onsdag måtte miljøminister Magnus Heunicke igen igen troppe op til åbent samråd, fordi en lang række af Folketingets partier ikke mener, at den selvudnævnte 'havets minister' gør nok for at rette op på Danmarks nødlidende havmiljø.

Flere partier mener ligefrem, ministeren slet ikke gør noget.

Se Magnus Heunicke svare på kritikken i videoen ovenfor, hvor B.T. spørger: Hvorfor er det altid dig, der bliver kritiseret for at lave for lidt?

Hos Enhedslisten er man blandt andet meget lidt imponeret over, at Magnus Heunicke i mere end syv måneder ikke har indkaldt til forhandlinger om at nedbringe kvælstofudledninger fra landbruget.

I oktober 2023 sagde Heunicke ellers selv, at »vi skal i gang ret hurtigt efter årsskiftet. For hvis vi venter for lang tid, så vil vi ikke kunne nå det.«

I sidste uge slog flere af landets førende forskere i havmiljø alarm og sammenlignede de danske fjorde med en storrygende alkoholiker i fare for et livstruende hjertestop.

Enhedslistens Søren Egge Rasmussen mener, at Heunicke ikke tager situationen alvorligt.

»Der er kun blevet udmøntet en lille pose penge på finansloven, som slet ikke rykker ved, at vi har en opgave om at reducere med 18.000 tons kvælstof om året. Jeg synes slet ikke, regeringen handler. Regeringen svigter miljøet totalt,« siger han.

Magnus Heunicke skulle på samrådet svare på, hvad han konkret havde foretaget sig for at forbedre vandmiljøet, og hvor lang tid der skal gå, før regeringen selv kommer med et forhandlingsudspil på området. Ministeren kom dog ikke på samrådet med nogen konkret dato på, hvornår det skulle ske.

Magnus Heunicke, hvorfor er det lige dig, der hele tiden får kritik for at lave for lidt og gøre det for langsomt?

»Ja, men jeg tror … altså … hvor ville det have været godt for Danmark, hvis der var blevet taget ordentligt fat for 20 år siden. Hvis man havde lyttet til eksperternes advarsler for 10 år siden. Man må bare sige, at der gjorde man ikke tilstrækkeligt.«

Hvad tager du selv af initiativer?



»Må jeg nævne et eksempel? Det er, at Danmark nu i 22 år har haft det, der hedder en kvægundtagelse fra EU. En undtagelse fra EUs nitratdirektiv,« siger Heunicke og fortsætter:

»For første gang har Danmark nu meddelt EU-Kommissionen, at vi er enige med kommissionen i, at havmiljøet ikke kan bære det her. Det vil sige, at vi ikke kommer til at bede om at få en forlængelse.«

Magnus Heunicke fremhæver også, at der er blevet afsat en akutpakke til havmiljøet på i alt 405 millioner kroner til havmiljøet på finansloven for 2024.

Akutpakken var dog ikke en del af Heunicke og regeringens udspil til finansloven. I stedet blev den senere forhandlet ind af en række andre partier.

Kritikken af Heunicke, der fra starten af sin tid som miljøminister har slået sig op på at være 'havets minister', har stået på længe, men blev intensiveret, da Berlingske i efteråret 2023 dokumenterede meget store problemer med iltsvind i de danske farvande.

»Det ligner jo billeder fra en horrorfilm eller sådan en science fiction-film,« lød det dengang fra Heunicke, efter han havde set billederne.

Læs også Heunicke angribes for dovenskab – igen igen: 'Arbejdet er gået totalt i stå'

Men der er altså ikke fulgt handling med Heunickes ord og løfter om at ville være 'havets minister', lyder kritikken nu – igen – fra både rød og blå side i Folketinget.

I december sidste år kunne B.T. afsløre, at Heunicke ikke en eneste gang i hele SVM-regeringens levetid havde indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om miljøet.

Det fik han gjort godt otte timer efter, B.T. første gang kontaktede ham for at få en kommentar til, hvorfor han ikke havde indkaldt til forhandlinger endnu.

Både SF og Konservative mener, at den socialdemokratiske miljøminister blandt andet er hæmmet af at sidde i regering med især Venstre.

»Det slider på vores tillid, når vi kan se, at vores fjorde er døde,« siger SFs politiske ordfører Signe Munk, som fortsætter:

»Ministeren sætter landbruget over miljøet, men jeg tror desværre også, at når ministeren jo sidder i regering med Venstre, så kan det være svært at vrikke ret meget med ørerne.«

Det Konservative Folkepartis politiske ordfører, Mette Abildgaard, er også kritisk.

»Jeg er meget lidt imponeret af ministeren. Mine forventninger er ikke blevet indfriet og slet ikke, når han kalder sig havets minister,« siger hun.

I april måned kunne B.T. fortælle, at selvom der i finansloven for 2022 blev afsat 40 millioner kroner henover fire år til at oprette to naturnationalparker til vands – såkaldte marinenaturnationalparker – så var der i april ikke engang oprettet en tidsplan for projektet.

I alle tre partier tøver man dog med at kræve ministerens afgang. Det vil også kræve, at der er et flertal imod ministeren i Folketinget, og det er ikke tilfældet lige nu.

»Hvis ministeren ryger, så kommer der bare en kopi af ministeren, som måske smiler lidt mindre, men fører den samme politik,« siger Enhedslistens Søren Egge Rasmussen.