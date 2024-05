»I virkeligheden så handlede det bare om, at jeg var vred på hende.«

Med gråd i stemmen og sine forældre på tilhørerpladserne forklarede en 23-årig mand torsdag formiddag i Københavns Byret, hvorfor han 15. januar i år forsøgte at sætte ild på det historiske kollegium Regensen ved siden af Rundetårn i København

Da han klokken 04.40 en søndag morgen hældte brændbare væsker ud på en trappeopgang og antændte dem, havde han kort inden slået op med sin kæreste, der boede på kollegiet.

På gerningstidspunktet befandt der sig 37 mennesker på kollegiet, som ifølge eksperters vurdering ville have været i overhængende livsfare, hvis ikke ilden var blevet slukket meget hurtigt.

Takket være brandalarmer, der var i direkte kontakt med brandvæsenet, blev ilden i det gamle kollegium fra 1623 slukket meget hurtigt uden at nogen personer kom til skade.

Ved torsdagens retsmøde aflagde den 23-årige mand en uforbeholden tilståelse, hvor han ikke lagde skjul på, at han psykisk havde været meget langt ude i tovene efter bruddet med sin daværende kæreste.

Blandt andet havde han kort inden gerningstidspunktet uberettiget skaffet sig adgang til hendes Apple-id, så han kunne læse et dagbogsnotat fra hende, som havde hans jalousi til at gnave yderligere.

»Jeg fik det ubehageligt af at læse den, men der havde været en længere proces over et halvt års tid, hvor jeg havde fået det værre og værre og gav hende skylden for noget af det. Med ilden ville jeg vel ødelægge noget, som hun godt kunne lide,« forklarede han med gråd i stemmen.

På gerningstidspunktet havde han været studerende i flere år, men var begyndt at gå med selvmordstanker. Han havde bestilt tid hos en psykolog, men kom til at sove over sig.

»Jeg prøvede at gøre et forsøg og finde nogen at snakke med det om, men det lykkedes ikke,« tilføjede han.

»Jeg havde været vred på hende i lang tid, men det var først om søndagen, jeg begyndte at tænke, at jeg ville ende det hele og lige sende en besked først. Sige fuck dig på en eller anden måde. Jeg ved godt jeg ikke skal bruge bandeord, det beklager jeg,« undskyldte han i retten over for dommeren.

Dagen før branden tog han fra sit hjem i Nordvestkvarteret ud til Føtex på Frederiksberg for at stjæle de brændbare væsker, som han skulle bruge til at antænde branden.

»Jeg stjal seks flasker sprit og acetone. Jeg bor i et fattigt område, så jeg synes ikke, at jeg kunne tillade mig at stjæle det i mit eget område,« forklarede han.

»Jeg udsatte andre mennesker for en fuldstændig urimelig fare, men jeg tænkte, det var højest sandsynligt, at alarmen ville gå, så de kunne komme ud. Men det er det, som jeg skammer mig allermest over i hele mit liv: at have udsat tilfældige menneskers liv for fare,« tilføjede den 23-årige.

Specialanklager Anders Larsson fra Københavns Politi krævede i retsmødet den unge mand idømt tre års fængsel, mens den 23-åriges forsvarer – advokat Karoline Normann – mente, at halvandet års fængsel vil være mere passende.

Dommen vil blive afsagt på onsdag i næste uge.