»Vi skulle bare se på de sten, der var faldet ned efter det sidste jordskred, men pludselig var der en masse larm og buldren. Røg væltede op fra bjerget, og store sten væltede ned. Vi løb for livet. Det var virkelig skræmmende.«

Beretningen kommer fra Tone Fløysand til norske Dagbladet, efter det er gået galt igen i byen Dale i norske Vaksdal, der er blevet ramt af endnu et stenskred.

Hun var ude at se på de store sten fra det første stenskred med sit barnebarn, hvorefter det var tæt på at gå helt galt. Det var på trods af, at de stod bag afspærringen for at tage billederne af stenene.

Ved det første stenskred røg to kæmpe sten på næsten 270 ton direkte ned på fodboldbanen ved det lokale fodboldhold Dale IL. Vaksdal Kommune bekræfter nu på kommunens hjemmeside, at der er sket et nyt stenskred.

Der er sket et nyt jordskred ved den lokale fodboldbane. Arkivfoto Foto: Vaksdal Kommune

Denne gang er der dog ikke væltet kæmpe sten ind på fodboldbanen ved Geitabakken.

Vaksdal Kommune skriver, at geologens rapport efter det store jordskred tidligere i år viser, at der stadig er risiko for nye jordskred i området.

Derfor er banen da også helt lukket og området er afspærret.

»Vi vil gerne minde jer om, at ingen må passere afspærringerne i området,« skriver kommunen.