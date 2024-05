Mens den britiske prinsesse Kate har trukket sig tilbage og forsøger at komme sig over oven på sin kræftdiagnose, har et nyt portræt af hende vakt opsigt.

Mange mener nemlig, at billedet slet ikke ligner den 42-årige prinsesse, som ingen har set på hverken billeder eller video siden slutningen af marts, hvor hun i en video afslørede, at hun var blevet ramt af kræft.

En af kritikerne er den kontroversielle britiske tv-vært og debattør Piers Morgan:

»Hvad i himlens navn er dette? Har aldrig set et dårligt royalt portræt – og alligevel lavede de forsiden. Stakkels Kate,« lyder hans barske kritik på 'X', hvor han lægger sig op af utallige andre på de sociale medier.

Prinsesse Kate fortalte i slutningen af marts, at hun har fået kræft. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Kate fortalte i slutningen af marts, at hun har fået kræft. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Forfatter, journalist og tidligere England's-korrespondent Lone Theils er enig i kritikken: 00

»Det ligner hende ikke. Det ligner et helt andet menneske,« siger hun om portrættet, som er malet til det britiske, royale magasin Tatler.

»Min umiddelbare reaktion er, at det er et pænt billede, men det er svært at genkende Kate i det. Jeg synes ikke, det ligner hende. Det er som om, at der er gået et eller andet galt med at fange hendes ansigtstræk. Det ligner hende simpelthen ikke,« lyder det videre fra Lone Theils.

Bladet har selv oplyst, at man har valgt at få lavet portrættet og samtidig lave en artikel om Kate for at hædre hendes 'mod og værdighed', da hun annoncerede sin kræftdiagnose.

What on earth is this??!

Never seen a worse royal portrait, yet they still made it a cover?! Poor Kate.

Prinsesse Kate har ikke selv siddet model til maleriet, som er tegnet ud fra, hvordan prinsessen så ud, da hun i november 2022 deltog i den første statsbanket med kong Charles som monark.

Det er den britisk-zambiske kunstner Hannah Uzor, der har malet portrættet. Hun fortæller til Tatler, at hun har gennemgået over 189.000 billeder af prinsessen for at fange det 'rigtige' udtryk.

Men det er altså ifølge kritikerne ikke lykkes særlig godt. På de sociale medier mener nogle, at kunstneren skulle have fået nogle nye briller, mens andre mener, at det ligner noget, som et barn kunne have lavet.

Angiveligt skulle den blå baggrund være blevet valgt for at fremhæve prinsessens øjne.

Sådan set det meget omdiskuterede billede ud. Foto: Screendump / Tatler Vis mere Sådan set det meget omdiskuterede billede ud. Foto: Screendump / Tatler

Men uanset de store anstrengelser, så mener Lone Theils ikke, at billedet er vellykket.

»Det virker som om, at hun ikke kunne fange Kate. Jeg kommer til at tænke på den statue af Christiano Ronaldo, som Manchester United fik lavet i 2018. Den er så dårlig, at det er en joke,« siger hun med henvisningen til den meget omdiskuterede statue, som der er blevet skrevet rigtig meget om, da de fleste er enige i, at den slet ikke ligner den kendte fodboldspiller.

Prinsesse Kate er ikke blevet set hverken i virkeligheden, på billeder eller video, siden hun udsendte videoen lige før påske, hvor hun oplyste om sin kræftdiagnose.

Hvad tænker du om, at man har lavet det portræt nu?

»Der har været lidt roligt omkring Kate den seneste tid. Jeg tror, at mange har tænkt, at det måske var tid til at give hende lidt tid og slappe lidt af. Det her er en måde at genopleve interessen på – på godt og ondt,« siger Lone Theils.

Prinsesse Kate ved den statsbanket, som maleriet tilsyneladende er tegnet ud fra. Foto: Yui Mok/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Kate ved den statsbanket, som maleriet tilsyneladende er tegnet ud fra. Foto: Yui Mok/AP/Ritzau Scanpix

Selvom prinsesse Kate ikke er blevet set i knap to måneder, så kom der dog alligevel tidligere på ugen et livstegn fra hende, da man i forbindelse med den årlige 'Mental Health Awareness weak' i Storbritannien udsendte en opdatering om prinsessens engagement i en af hendes hjertesager.

Her blev det nemlig afsløret, at prinsessen har været den drivende kraft bag en ny rapport, der forsøger at få virksomheder til at forbedre arbejdsforholdene for forældre – herunder bedre barselsmuligheder – så børnefamilier kan få en bedre work-life balance.

»Det er en klar forpligtelse, hun har gjort hele sit liv i den offentlige tjeneste, at den tidlige barndom skal være i fokus. Det vil fortsætte, når hun vender tilbage til arbejdet. Men vi har været rigtig tydelige omkring, at hun har brug for plads og privatliv til at komme sig. Hun vil vende tilbage, når hun har grønt lys fra lægerne,« lød det blandt andet fra hoffet.

Og det er positivt nyt, vurderer Lone Theils:

Jeg tænker, at udsagnet stille og roligt er et lillebitte skridt tilbage i offentligheden – og også et tegn på, at kongehuset har lært af de fejltagelser, der er begået kommunikationsmæssigt, for det hysteri om Kate, som vi oplevede tidligere på året, det handlede jo også om, at man ikke havde hørt fra hende længe, og det førte til spekulationer om, hvad der var i vejen med hende,« siger hun og tilføjer:

»Nu har Kongehuset lært, at det ikke er en god idé ikke at kommunikere i lang tid, da det giver næring til konspirationsteorier.«

Vil du høre mere om det britiske kongehus, så lyt med i B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen'. I dette afsnit kan du høre mere om prinsesse Kate.