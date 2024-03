Kate Middleton fortæller i en personlig besked, at hun har kræft.

Det oplyser hun i en video på Instagram.

Hun siger, at hun gennemgår forebyggende kemoterapi.

»Det kom selvfølgelig som et kæmpe chok, og William og jeg har gjort alt, hvad vi kunne, for at bearbejde og håndtere det privat af hensyn til vores unge familie.«

Prinsesse Kate er ikke set offentligt siden jul, hvor det blev meddelt fra Buckingham Palace, at hun skulle gennemgå en planlagt maveoperation. Det blev ikke oplyst, hvad hun fejlede.

Og siden har flere undret sig over, hvad der var galt med prinsesse. Det fortæller hun så nu.

I videoen fredag siger hun, at den planlagte operation var vellykket – og at man egentlig ikke troede, det var kræft.

Men test efter operation har vist, at der var kræft til stede. Hun oplyser ikke, hvilken type kræft hun har.

Siden har fokus været på børnene – George, Charlotte og Louis.

»Men vigtigst af alt har det taget os tid at forklare alt til George, Charlotte og Louis på en måde, der er passende for dem, og at forsikre dem om, at jeg nok skal blive okay.«

»Som jeg har sagt til dem; jeg har det godt og bliver stærkere hver dag ved at fokusere på de ting, der vil hjælpe mig med at helbrede; i mit sind, min krop og min ånd.«

Hun sender samtidig en hilsen til alle dem, der verden over kæmper med kræft.

»I er ikke alene,« siger hun.

Opdateres...