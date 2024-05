Sidste år nedsatte prinsesse Kate en arbejdsgruppe.

Nu har den arbejdsgruppe nået frem til en konklusion, som »glæder« prinsesse Kate – men det betyder ikke, den kræftsyge prinsesse vender tilbage til sine royale forpligtelser.

»Hun har stadig brug for at plads til at komme sig,« lyder meldingen fra en talsperson fra det britiske kongehus.

»Hun har holdt sig fuldt opdateret gennem hele udviklingen af arbejdsgruppens arbejde, og hun har set rapporten,« siger talspersonen.

Arbejdsgruppen Early Years Foundation skulle undersøge fordelene for virksomheder til at prioritere barsel og yderligere ressourcer og fleksibilitet i den tidlige barndom hos deres medarbejdere med børn.

Også danskstiftede LEGO Group var repræsenteret i arbejdsgruppen.

Blandt konklusionerne i arbejdsgruppens nye rapport lyder det, at det rent faktisk kan betale sig økonomisk at investere i medarbejderne med små børn.

»Men det skal ikke ses eller udlægges som, at Hendes Kongelige Højhed vender tilbage til arbejdet,« siger talspersonen.

Også prins William har måttet tage fri for at være hos sin kræftsyge hustru, der har været fritaget fra sine royale forpligtelser hele året. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Også prins William har måttet tage fri for at være hos sin kræftsyge hustru, der har været fritaget fra sine royale forpligtelser hele året. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Prinsesse Kate åbnede i marts – efter en operation i maven – op om, at hun havde fået kræft og modtog forebyggende kemobehandling.

Hun har ikke været aktiv for det britiske kongehus hele året.

Men den 42-årige prinsesse er altså fortsat investeret i arbejdet med at forberede barselsmulighederne i Storbritannien, selvom hun må følge med på sidelinjen.

»Det er en klar forpligtelse, hun har gjort helt sit liv i den offentlige tjeneste, at den tidlige barndom skal være i fokus. Det vil fortsætte, når hun vender tilbage til arbejdet. Men vi har været rigtig tydelige omkring, at hun har brug for plads og privatliv til at komme sig. Hun vil vende tilbage, når hun har grønt lys fra lægerne,« meldes det til sidst fra hoffet.

For nylig kom det frem, at prinsesse Kates skoleveninde har lanceret et overdådigt sexkrydstogt for mere end 1200 personer. Læs mere om det HER.

Hør herunder, da B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' behandlede prinsesse Kates chokerende kræftdiagnose.