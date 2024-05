Prins Joachim og forfatteren Steffen Jacobsen skal gå Hærvejen og fundere over den og livet sammen som del af en ny tv-dokumentar.

Det skriver JydskeVestkysten, der for nylig rendte ind i de to prominente herrer og deres filmhold ved Vejen Friskole.

»Vi er her for at optage en dokumentar, som når danskernes tv-skærme til næste år,« fortalte prins Joachim til lokalmediet.

Overfor B.T. bekræfter Kongehuset, at prins Joachim er igang med optagelserne til den nye dokumentar, men derudover har man ikke yderligere kommentarer.

Også forfatter Steffen Jacobsen, der laver den nye tv-dokumentar med prins Joachim, bekræfter det royale projekt overfor B.T.

Steffen Jacobsen afviser dog at fortælle yderligere med henvisning til klausuleringer. Heller ikke venskabet med prins Joachim har han ønsket at gå dybere ind i.

B.T. har ligeledes været i kontakt med Nordisk Film, hvorigennem Anna von Lowsow bekræfter den nye dokumentar, men ligeledes afviser at uddybe yderligere på nuværende tidspunkt.

Men klart står det i hvert fald, at prins Joachim er vendt hjem til Danmark for en stund for at filme endnu en ny tv-dokumentar.

Prins Joachim fik store roser for DR-serien 'Prins Joachim fortæller', der i første afsnit handlede om tro, og derfor var forbi et nonnekloster. Foto: Nordisk Film Production Vis mere Prins Joachim fik store roser for DR-serien 'Prins Joachim fortæller', der i første afsnit handlede om tro, og derfor var forbi et nonnekloster. Foto: Nordisk Film Production

Prins Joachim har tidligere fået store roser for DR-dokumentaren 'Prins Joachim fortæller' om Danmarks historie.

Her var det også Anna von Lowsow, der producerede den royale dokumentarserie for Nordisk Film.

Dengang var prins Joachim, udover at være hovedfortæller, tilmed også medtilrettelægger på tv-serien, ligesom han indgik i den daglige redaktion, røbede Kongehuset på premieredagen i oktober 2019.

Til daglig bor prins Joachim med hustruen prinsesse Marie og deres to børn, grev Henrik og komtesse Athena, i amerikanske Washington, hvor prins Joachim til daglig er ansat som forsvarsindustriattaché på den danske ambassade.

Den kommende tv-dokumentar med prins Joachim er produceret af Nordisk Filmproduktion, med Anna von Lowsow som executive producer og Jesper Grand som instruktør.

Og så afslører prins Joachim altså, at det først er næste år, man kan se ham og forfatter Steffen Jacobsen gå Hærvejen i den nye tv-dokumentar.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Kongehuset, samt fra Vejen Friskole, hvor optagelserne for nyligt fandt sted.

