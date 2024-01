Der skal gøres noget nu.

Ellers bliver det meget dyrt for dig.

2023 har været rekordvådt, og ifølge klimaforskerne er der endnu mere vand på vej fremover.

Din forsikringspræmie kan, ifølge DR, derfor risikere at gå helt amok.

Det bliver mere og mere almindeligt med meget vand i Danmark. Derfor advarer forsikringsbranchen nu om priser, der vil stige helt vildt. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Det bliver mere og mere almindeligt med meget vand i Danmark. Derfor advarer forsikringsbranchen nu om priser, der vil stige helt vildt. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Til mediet siger Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i brancheorganisationen Forsikring og Pension.

»I takt med at erstatningerne efter skybrud stiger, vil priserne gøre det samme. Jeg tror ikke, vi ender et sted, hvor det er umuligt at tegne en forsikring, men vi kan sagtens ende et sted, hvor det kan blive meget, meget dyrt: De facto vil der være kunder, som simpelthen ikke har råd til det,« siger hun.

Det handler om at forebygge.

Pia Holm Steffensen mener, at den enkelte grundejer har et ansvar i forhold til at modvirke konsekvenserne ved for eksempel skybrud.

Storme og skybrud er nogle af de vejrforhold, der kan få forsikringspræmien til at stige markant for danskerne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Storme og skybrud er nogle af de vejrforhold, der kan få forsikringspræmien til at stige markant for danskerne. Foto: Bax Lindhardt

I Forbrugerrådet Tænk er man helt med på, at det kan blive dyrere for folk, der bor udsatte steder at tegne en forsikring.

Men der bør skelnes mellem nybyggeri og huse, der er købt for mange år siden. Ejerne af de sidstnævnte, har købt husene under andre forudsætninger, mener rådet.

For nylig kom World Meteorological Organizaition (WMO) med en dyster rapport om klimaets tilstand.

Professor Petteri Taalas, der er generalsekretær i WMO, sagde i den forbindelse blandt andet:

»Drivhusgasniveauerne er rekordhøje. Globale temperaturer er rekordhøje. Havniveaustigningen er rekordhøj. Antarktis havis er rekordlavt. Det er en øredøvende kakofoni af knuste rekorder.«

Han understregede, at der er brug for øjeblikkelig handling.

»Det er mere end bare statistik. Vi risikerer at tabe kapløbet om at redde vores gletsjere og tøjle havniveaustigningen. Vi kan ikke vende tilbage til klimaet i det 20. århundrede, men vi skal handle nu for at begrænse risikoen for et stadig mere ugæstfrit klima i dette og de kommende århundreder,« sagde han.