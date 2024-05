Du skal nok væbne dig med tålmodighed, hvis du skal gennem København med bil denne søndag.

Der vil nemlig være en del afspærringer og parkeringsforbud, da Copenhagen Marathon løber af stablen.

Startskuddet lyder klokken 9.30 og arrangørerne Sparta Atletik har oplyst, at ruten vil være spærret for trafik fra klokken 7 til 16.30. På Frederiksberg er det dog fra 8 til 14.

Indre by, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro og Frederiksberg vil blive kraftigt påvirket af løbet, da der her vil være lukkede gader.

Derudover er der anmeldt en propalæstinensisk demonstration, der starter ved Forum Station.

Ledende politiinspektør hos Københavns Politi, Peter Dahl, har fortalt til B.T., at politiet får rigeligt at se til, men at de er klar på opgaven.

»Vi er vant til at håndtere større arrangementer i København og også flere begivenheder på samme tid.«

»Løbestrækningen ligger jo fast, så vi har været i løbende kontakt med anmelderne af demonstrationen om deres rute, så begge begivenheder kan afvikles hensigtsmæssigt.«

Københavns Politi henviser til, at man følger med i trafikale ændringer på arrangørernes hjemmeside.

Ruten genåbnes løbende og vil være helt åben senest klokken 16.30.