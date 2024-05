Der er kommet en chokmelding fra Premier League-klubben Brighton kort inden sidste kamp i sæsonen.

Roberto De Zerbi stopper nemlig som cheftræner i klubben efter denne sæson.

Det oplyser Brighton på sin hjemmeside.

Den eftertragtede italiener havde ellers en kontrakt, der først udløb i 2026, men nu har parterne valgt at stoppe samarbejdet før tid.

»Vi er gensidigt enige om at afslutte Robertos kontrakt på et tidspunkt, der passer begge parter, hvilket giver os den bedste mulighed for at planlægge næste sæson, og Roberto har masser af tid til at overveje sit næste træk og sin fremtid,« siger klubformand Tony Bloom til klubbens hjemmeside.

Roberto De Zerbi har været i Brighton siden 2022 og var blandt andet med til at føre klubben til deres bedste placering i Premier League nogensinde - og førte klubben til ottendelsfinalerne i Europa League.

»Jeg er meget ked af at forlade Brighton, men jeg er meget stolt af, hvad mine spillere og stab har opnået med støtte fra alle i klubben og vores fantastiske fans i de seneste to historiske sæsoner.«

»Vi er blevet enige om at afslutte min tid i Brighton, så klubben og jeg kan fortsætte med at arbejde på den måde, der passer hver enkelt af os bedst, efter vores egne ideer og visioner, såvel som vores arbejde og menneskelige værdier,« siger Roberto De Zerbi

Brighton ligger inden sidste spillerunde nummer 10 i Premier League og er sikker på at bevare den placering, hvis de hjemme slår Manchester United søndag i det, der bliver den 44-årige italieners afskedskamp.