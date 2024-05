En 13-årig pige er fredag eftermiddag blevet kørt ned i et fodgængerfelt på Frodesgade i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Polititi.

De fortæller, at pigen er tilskadekommen, men uden for livsfare.

»Vi fik anmeldelsen klokken 15.57 via 112,« siger vagtchef Ole Aamann.

»Flere mennesker kom hende til undsætning og ydede førstehjælp, og der kom så en ambulance til stedet, som fik hende kørt på hospitalet.«

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at pigen er uden for livsfare på det sociale medie X, for at berolige folk, der har været til stede ved ulykken.

Vagtchefen oplyser, at det var flere uheldige tilfælde, der ledte til ulykken.

Der blev derfor ikke rejst sigtelse i forbindelse med påkørslen.