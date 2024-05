Forskere har fundet ud af, at protein i blodet kan være med til at advare om mulig udvikling af kræft syv år før, at diagnosen bliver stillet.

Det viser en undersøgelse, der inkluderer tusinder og atter tusinder menneskers blodprøver, skriver The Guardian.

Ansatte ved University of Oxford har klarlagt 618 proteiner, der sættes i forbindelse med 19 typer af kræft.

Undersøgelsen kunne blandt andet koble 107 proteiner i blodet med kræftdiagnoser givet syv år efter, at blodprøven blev lavet.

Desuden fandt man også 182 proteiner, som blev sat i tæt forbindelse med tilfælde af kræft diagnosticeret indenfor tre år.

Opdagelsen kan lede til nye skridt på vejen mod at blive bedre til at opdage og behandle kræft.

»Hvis vi skal redde flere liv fra kræft, skal vi være bedre til at forstå, hvad der sker i de tidlige stadier af sygdommen,« siger forsker Dr. Keren Papier, der er ernæringsepidemiolog ved University of Oxford.

Han siger, at man også skal være bedre til at forstå, hvordan proteinerne påvirker risikoen for at udvikle kræft.

Forskerne bag studiet har undersøgt mere end 44.000 blodprøver fra den engelske biobank.

Blandt de mere end 44.000 prøver var der over 4.900 mennesker, som efterfølgende fik konstateret kræft.

Man sammenlignede derfor prøver fra folk, der ikke fik konstateret kræft senere, med dem, der gjorde.

Kræftformerne, som proteinerne blev sat i forbindelse med, inkluderede blandt andre tyktarms-, lever- og lungekræft.

Undersøgelsen er blevet udgivet i tidsskriftet Nature Communications.