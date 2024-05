For nylig kom det frem, at de populære is fra Magnum er blevet mindre.

Det er bare ikke det eneste firma, der gør varerne mindre, men samtidig lader være med at sænke priserne.

I Frankrig vil de ikke længere finde sig i, at der ikke bliver oplyst om, at mængden i en bestemt vare er blevet reduceret, skriver mediet ibitimes.co.uk.

Per 1. juli er det simpelthen et lovkrav, at detailhandlere gør det klart for kunderne, hvis en vare har fået reduceret mængden.

På engelsk kaldes tendensen 'shrinkflation' og beskriver, hvordan indholdet i en dagligvare bliver mindre uden et tilsvarende prisfald.

I flere andre lande har der det seneste år været fokus på 'shrinkflation'.

Den britiske avis The Guardian har fundet eksempler fra britiske supermarkeder, hvor en guacamole eksempelvis har mindre avocado end tidligere.

Og i Ungarn har man, ligesom Frankrig nu har besluttet, stillet krav om, at det oplyses, når varerne er blevet mindre end normalt.

»Det er en vildledende praksis, som fører til, at forbrugerne får mindre for pengene,« udtalte Økonomministeriet i Ungarn fornylig til Reuters.

