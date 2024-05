Har du lagt toiletpapir eller tisset stående for ikke at komme i kontakt med bakterier fra toiletbrættet?

Måske på et toilet, du deler med andre til hverdag – eller på et offentligt toilet.

Så er det spild af tid, oplyser biolog og hygiejneekspert i toilethygiejnefirmaet 'Initial', Maria Brix Balle.

I stedet skal du have fat i spritten.

»Et toiletbræt, der, med det blotte øje, ser rent ud, gemmer faktisk på tusindvis af bakterier fra fæces og urin fra andre og dig selv,« siger hun.

De fleste ved formentlig, at toiletbrættet er en uhygiejnisk synder. Faktisk er det så stor en bakteriebombe, at det gemmer på tonsvis af bakterier og sygdomme.

Og derfor har mange forsøgt at undgå kontakt med brættet ved enten at stå op eller ved at putte toiletpapir på brættet.

»Bakterier fra fæces og urin trænger direkte igennem papiret, og det er næsten umuligt ikke at komme i kort berøring med toilettet, selvom man prøver at stå op. Der er kun én ting at gøre, hvis man vil undgå sygdomme fra toilettet,« siger Maria Brix Balle og fortsætter:

»Man skal spritte toiletbrættet af, inden man sætter sig og spritte sine hænder af, når man har forladt toilettet, hvis man ikke vil dele bakterier, vira og efterladenskaber med andre.«

I Norge har man for nylig lavet en lignende historie.

Her slog Horst Bentele, seniorrådgiver i afdelingen for infektionskontrol og beredskab ved Det Norske Folkehelseinstitut, også fast, at toiletpapir på brættet ikke giver mening, fordi hænderne kommer i kontakt med brættet:

»Den mest almindelige måde for bakterier at komme ind i kroppen på er gennem munden, ofte via hænderne. Det er derfor meget vigtigt at praktisere håndhygiejne efter toiletbesøg, før madlavning og før spisning.«

Flyselskabet Norwegian har eksempelvis droppet en praksis, man før har set.

Nemlig at uddele et papircover, der kan placeres på toiletbrættet. Herfra lyder det, at man i stedet fokuserer på grundig rengøring mellem flyvninger.