Livgarden har i den seneste tid været sat i forbindelse med en alvorlig sag om krænkelser, men nu er den gal igen i en ligeledes alvorlig sag.

Synderegistret er nemlig stort, efter to berusede gardere gik amok på Amalienborg Slotsplads sidste år.

Så stort, at de to modtog en betragtelig bøde for deres opførsel, skriver Her & Nu.

De skriver, at ifølge Forsvarsministeriets auditørkorps' årsberetning for 2023 har de to gardere modtaget 5.000 kroner i bøde hver.

I årsberetningen kan man læse detaljerne i sagen. Her om en af de to fulde garderes opførsel:

»Den pågældende, som havde fri og var alkoholpåvirket, havde under et længere hændelsesforløb optrådt respektstridig over for flere vagter, idet han blandt andet fik en vagt til at 'slå ham til ridder' med en sabel, tog en skilderkappe og skråhuer, fik udleveret et gevær fra en vagt og lod sig fotografere med det, og urinerede på en vagts standplads,« lyder det i årsberetningen ifølge mediet.

Der var også bøder til garderne på vagt, der altså henholdsvis havde 'slået en kollega til ridder' og lånt et skarpladt våben ud.

Det er dog ikke første gang i år, at Livgarden er sat i forbindelse med en alvorlig sag.

En 42-årig seniorsergent blev idømt fængsel for nogle af tiltalepunkterne i en sag om grove krænkelser, vulgært sprogbrug og blufærdighedskrænkelser.

Manden, der blev dømt for fire ud af ti tiltalepunkter, har anket dommen til landsretten.

Noget 25-årige Mia Enevoldsen hilser velkommen. Hun håber nemlig, at de tiltalepunkter, der omhandler hendes sag, kan kaste en dom af sig.

Noget, der ikke skete, da den 42-årige i første omgang sad anklaget i byretten.