I en ny serie tjekker B.T. de kendtes forhold til hestekræfter. I denne uge skuespiller André Babikian, der for tiden er aktuel i en ny sæson af TV 2-serien 'Sommerdahl'.

Herunder afslører han blandt andet, det vildeste han har oplevet i en bil.

Mit forhold til biler er...

»Ikke eksisterende... Mit forhold til biler er, at den skal være funktionel. Jeg skal kunne komme fra a til b. Udover det, er det bare en brugsgenstand.«

Da jeg tog kørekort...

»Det gik sgu meget godt, tror jeg. Jeg tror, at jeg skulle igennem to omgange.«

Min nuværende bil...

»En gammel Volvo.«

Min første bil...

»En eller anden brugt spand som rækken af alle de andre biler jeg har haft, har været.«

Det vildeste jeg har oplevet i en bil, er...



»Da jeg i tirsdags for en uge siden (den 23. april, red.) havde været til fodboldtræning med min søn på fredelige Østerbro i København, kom vi ud på parkeringspladsen, hvor nogen havde smadret min bagrude og stjålet min søns skoletaske.«

Han fortsætter:

»Fordi jeg har så gamle biler, så har jeg kun en lovpligtig ansvarsforsikring, så jeg kan ikke få nogle penge for det.«

Min største værkstedsregning...



»Jeg har en utrolig god mekaniker med helt vildt ferme priser - så det har måske været 2.500 kroner.«

Dummeste fartbøde...



»Det kan jeg ikke huske. Jeg prøver at overholde færdselsloven.«

Når det kommer til parkering, er jeg...



»Desperat fordi jeg bor i et kvarter, hvor det er svært at finde parkeringspladser. Udover det, så parkerer jeg altid inden for reglementet og betaler for at parkere, fordi jeg ikke gider en bøde.«

Hver måned koster min bil mig cirka...



»2.000 kroner.«

Min drømmebil...



»På et tidspunkt skal jeg have mig en elbil. Den må godt være sådan lidt høj og SUV-agtig.«

