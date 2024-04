I en ny serie tjekker B.T. de kendtes forhold til hestekræfter. I denne uge iværksætter og tidligere reality stjerne Gustav Salinas, hvis kærlighedsforhold til biler er noget helt særligt, men efter at have brugt en kvart million på reparationer kalder én særlig bil for en LORTEBIL.

Mit forhold til biler er…

»Årh, det er ren kærlighed. Det er som sex for mig. Jeg er afhængig af biler, det er en lykkefølelse. Sådan har jeg altid haft det.«

»En bil er lig med frihed for mig, muligheden for at tage nøglen og tage hen, hvor du vil. Indbegrebet af den liberale tankegang.«

Da jeg tog kørekort…

»Gik det ad lort til, for jeg dumpede to gange, fordi han sagde, at jeg ikke drejede hovedet nok, og jeg blev ved med at sige til ham, at det var fordi, jeg havde hold i nakken. Men det gik ikke.«

»Jeg havde allerede kørt i bil i forvejen, havde fået lov til at prøve min mors bil, da jeg var 16-17 år, så jeg kunne godt køre bil.«

»Tredje gang drejede jeg så hovedet nok, så jeg kunne bestå.«

Min første bil…

»En Fiat Punto. Det var faktisk det vildeste, jeg nogensinde havde oplevet, for jeg købte den kontant, 75.000 kroner.«

»Den var brugt, havde sportstag, to døre og var hvid og sort. Og jeg lover dig, den første bil er ligesom den første kæreste. Du behandler den, som var den guld værd.«

»Jeg var ude at tjekke den hver tredje time for at se, om der var kommet nogle ridser, folk fik ikke lov til at spise i den.«

»For mig var det lige så vildt som at have en Ferrari. 18 år, den første bil, og man har selv købt den. Jeg havde den faktisk i to år, så gik jeg videre til en Audi TT.«

Gustav Salinas bag rattet i sin bil nummer to, en Audi TT Cabriolet. Foto: Nikolai Linares Vis mere Gustav Salinas bag rattet i sin bil nummer to, en Audi TT Cabriolet. Foto: Nikolai Linares

Min nuværende bil…

»Det er en Mercedes EQC, 400 hestekræfter. En fantastisk bil. Tung, hurtig. Det er en god og dyr bil, men ikke en blærebil, så man kan sagtens køre uden, at folk får ondt i røven.«

»Først og fremmest gør den mig rigtig glad, for det er en billig bil at have. Før havde jeg en Hummer H2, som kostede mig 8.000 kroner om måneden alene på brændstof. Nu bruger jeg 800 kroner på el.«

»Udover at give mig økonomisk glæde, kører den pissehurtigt, og hvis der er en eller anden irriterende type, der spiller smart, så kan jeg sagtens køre fra ham.«

Det vildeste, jeg har oplevet i en bil, er…

»Det er, når jeg kører galt. Efter min Audi TT gik jeg over til en BMW 335i, og den trækker jo kun på to hjul og ikke fire som Audien.«

»Jeg var ude at køre hurtigt på landet og ville gerne lave en drejning, hvor jeg lavede nogle bremsespor. Så det gjorde jeg, og så knækkede alle hjulene, og jeg fløj ud på marken.«

»Heldigvis rullede den ikke rundt. Det havde ikke været godt, for jeg havde åbent sportstag. Der var jeg lidt bange og det kildede også i maven, men der er heldigvis aldrig sket noget med mig.«

»Jeg havde også en anden episode med den BMW i en vaskehal. Det var også noget af et mareridt. Så den der BMW var en dæmon, den var ond.«

Min største værkstedsregning…

»Arj, det var forfærdeligt. Efter at jeg havde haft en KIA, fordi jeg tænkte, at jeg skulle spare, købte jeg en Audi Q7. For fuck, når du elsker biler, skal du have en ordentlig bil.«

»Så da jeg fik jeg tilbudt en Audi Q7 til 400.000 kroner, tænkte jeg: 'hold kæft det er billigt'. For den koster to millioner fra ny.«

»Efter tre uger gearkassen i stykker. Så gik bremserne i stykker. Jeg tror, at jeg brugte 250.000 bare på at reparere den lortebil.«

»Til sidst kunne jeg ikke mere, så jeg endte med at sælge den for 150.000.«

»Jeg har tabt så mange penge på den bil, og jeg kan huske, at jeg græd altid, når jeg skulle hente den på værkstedet.«

»Audi Q7 med en V8 motor er en LORTEBIL, og den største fejltagelse jeg nogensinde har begået.«

Det er ikke kun muskler, der interesserer Gustav Salinas. Han elsker også hestekræfter. Mange af dem. Foto: Sarah Christine Nørgaard/BT Vis mere Det er ikke kun muskler, der interesserer Gustav Salinas. Han elsker også hestekræfter. Mange af dem. Foto: Sarah Christine Nørgaard/BT

Dummeste fartbøde…

»Fartbøde? Jeg tror, at det dummeste, jeg har fået, er et klip i kørekortet, fordi jeg har haft min lortetelefon på mig. Og det er så irriterende.«

»Men i min nye bil er der så meget teknologi, at jeg ikke har kunnet finde ud af at koble min telefon til computeren. Og så har jeg svaret min telefon, når den har ringet og fået klip i kortet og en bøde for det.«

Når det kommer til parkering, er jeg…

»Verdens bedste. Jeg kan parkere hvor som helst. 'Hvordan kan du Gustav?', spørger folk. Men det kan jeg bare. Jeg er fucking god til det.«

»Jeg tror, at det er fordi, at jeg altid har haft store biler, så jeg har lært at kunne presse bilen ind hvor som helst.«

»Jeg har altid haft bil og lejer også altid, når jeg er i udlandet. Så jeg er ikke bange. Og når først du har prøvet at køre i Sydamerika og Italien eller Asien, så er Danmark jo peanuts.«

Hver måned koster min bil mig cirka…

»Den er billig, for jeg har købt min bil kontant, så jeg skylder ikke en krone, betaler kun for el og forsikring. Så måske 1.000 til 1.500 i alt?«

»Jeg køber altid mine biler kontant, for jeg gider ikke det der leasing-pis. Jeg ved godt, at det er tarveligt, men som jeg plejer at sige: leasing er for dem, der lever et liv, som de ikke har råd til.«

»Jeg kunne da også godt tænke mig en Ferrari og kunne lease en, men når jeg ikke har råd til at købe den, så er det nok fordi, jeg ikke skal have den nu.«

Så frygtindgydende ser den ud, en Hummer H2, som Gustav Salinas var den lykkelige ejer af indtil for nylig. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Så frygtindgydende ser den ud, en Hummer H2, som Gustav Salinas var den lykkelige ejer af indtil for nylig. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

Min drømmebil…

»Det er helt klart Hummeren. H2. Det er den største fejltagelse, at jeg solgte den.«

»Den var fandeme ikke praktisk, men den gjorde mig rigtig lykkelig. Den var virkelig bedre end sex.«

»Den er behagelig, du føler dig sikker, og når du kører i en Hummer, er der ikke nogen dumme cyklister, der kommer tæt på dig. De er bange for dig.«

»Cyklister i København er pisseirriterende, for de tror, at de må alt. At der er en særlov for folk, der cykler, så de må køre over for rødt, og hvad ved jeg.«

»Men når du sidder i en Hummer, så fjerner de sig, for så er de bange for at blive kørt over. Det er overmagten, der kommer der, og det er bare virkelig rart.«

»Nu vil jeg gerne køre på el, for jeg vil gerne være en del af den generation, der gør en forskel for verden, og det kan jeg jo ikke være, hvis jeg kører rundt i en Hummer og spreder masser af lort ud i Københavns by.«

»Der er faktisk lavet en Hummer på el, og den kunne jeg virkelig godt tænke mig. Men den er meget meget dyr, tre millioner kroner. Så der går lige lidt tid, tror jeg.«

Læs også: