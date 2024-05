Niklas Landin og Mikkel Hansen.

To af verdens allerbedste håndboldspillere gennem langt over et årti. Uadskillige på det danske landshold.

Men til sommer det slut, når Hansen for sidste gang smækker harpiks på bolden og indstiller karrieren.

En besked, der skabte store overskrifter, da superstjernen meldte det ud. Og en besked, som ramte tungt hos hans gode kammerat Niklas Landin.

Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix

»Der gik et sug igennem mig, da han sagde det til mig,« siger Landin til B.T. om øjeblikket, han fik nyheden overbragt.

De to superstjerner startede næsten på samme tid i GOG, de fik succes på samme tid på landsholdet, inden de begge vendte hjem til Aalborg.

»Jeg var overrasket. Jeg havde tænkt, at det ville ske indenfor en vis årrække, men jeg var nok lige så overrasket som alle andre. Men det havde jeg været uanset, hvornår han havde sagt det, fordi han har betydet så meget både for mig, men også for dansk håndbold.«

»Jeg har bare oplevet ting med ham, som jeg ikke har oplevet med nogen andre,« lyder det fra Landin.

Niklas Landin under pressemøde med Håndboldherrerne på Scandic CPH Strandpark i Kastrup mandag den 6. maj 2024. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Niklas Landin under pressemøde med Håndboldherrerne på Scandic CPH Strandpark i Kastrup mandag den 6. maj 2024. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg kan godt forstå ham, at han siger stop, mens legen er god.«

Sætter det tænker i gang hos dig selv?

»Hans beslutning har ikke ændret på mine tanker, men jeg er bare drønærgerlig over, at han ikke lige tog det ekstra år i Aalborg. Nu når han havde lovet mig at spille indtil 2025,« smiler han.

Helt slut er det dog ikke.

Aalborg er i DM-semifinalerne, de spiller med blandt de fire bedste i Champions League, og så er det jo som bekendt OL til sommer.

En mulighed for en sidste dans med de to allerstørste på banen på samme tid.

»Det vil være mega fedt. Det er svært at forestille sig landsholdet uden Mikkel. Tiden vil vise, om vi får en sidste tur,« siger Landin.

Nikolaj Jacobsen udtager sin OL-trup i starten af juli – læs mere om det her.