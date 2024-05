Tempoet i og antallet af rentenedsættelser fra Den Europæiske Centralbank (ECB) bliver formentlig lavere end markedet forventede og mange boligejere håbede på i starten af året.

Alle regner dog med, at ECB-chef Christine Lagarde i næste uge sænker renten, og det vil betyde, at de korte renter kommer til at falde tilbage, vurderer Nordea. Men hvor langt skal de ned, og hvor hurtigt kommer det til at ske?

»Vi er meget overbeviste i vores prognose om, at på næste torsdag den 6. juni, der kommer Nationalbanken på banen og siger, vi har sat renten ned med en kvart procentpoint, så det er stille og roligt det, der bliver indarbejdet nu i de helt korte danske renter,« siger Jan Størup Nielsen.

Han er chefanalytiker i Nordea, som netop har afholdt sit kvartalsvise rentewebinar. Den nordiske storbank forventer, at de korte danske renter vil falde tilbage, i takt med rentenedsættelserne fra ECB.

For en dansk boligejere med variabelt forrentede realkreditlån som Kort Rente, F1 og F3 lyder det jo meget godt med faldende renter, men det er indtil, at man læser det, som står med småt.

Markedets forventning til, hvor meget de korte danske renter vil falde, er blevet noget mindre optimistisk, lyder det fra Nordea i webinaret.

»De korte danske renter kommer ikke til at falde så meget, som man tidligere har troet,« siger Jan Størup Nielsen på webinaret.

Kigger man på, hvad markedet regnede med i starten af 2024, så var forventningen, at renten ville falde hurtigt i år til under 2,5 pct. og næsten nærme sig 2 pct., før den så småt ville kravle lidt op igen og lande på 2,5 pct. fire til fem år ude i fremtiden.

Nu er historien dog en anden. Markedet forventer nu, at de korte renter vil falde i et »adstadigt tempo« ifølge Nordea og stabilisere sig lidt over 2,5 pct. fire til fem år ude i fremtiden.

»Man (markedet, red.) har den her forventning om, at den nok skal komme lavere, men man siger så også, at når vi kommer ned omkring de her 2,5 pct., så skal vi ikke længere ned på de korte renter,« siger Jan Størup Nielsen og tilføjer:

»Det er et udtryk for, at man forventer, at Den Europæiske Centralbank slet ikke skal tilbage til det her nulrente og nul-inflationsmiljø. Det er en helt ny verden, som vi ser ind i,« siger han.

Analytikerne hos Nordea vurderer i bankens seneste renteprognose fra begyndelsen af maj, at der kommer tre rentenedsættelser i 2024 og fire rentenedsættelser i 2025 fra Den Europæiske Centralbanks side. Det vil sende styringsrenten ned fra i dag 4,0 procent til 2,25 pct. i slutningen af 2025.

