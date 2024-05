Et mordforsøg har rystet Hollywood, efter det kom frem, at skuespilleren Nick Pasqual er sigtet for at have stukket sin kæreste, Allie Shehorn, ned flere gange.

Den mandlige skuespiller, der har medvirket i filmen 'Rebel Moon' og en mindre rolle i tv-seiren 'How I met your mother', skulle have mødt op på kærestens adresse i Los Angeles, hvor han ifølge politirapporten brød ind i hendes hjem.

Det skriver flere amerikanske medier.

Herefter begyndte han angiveligt at slå sin ekskæreste, der er en kendt makeupartist.

Slagene viste sig dog desværre ikke at være enden på Allie Shehorn lidelser, da kæresten ifølge rapporten også greb en kniv og begyndte at stikke hende i kroppen.

Politirapporten fortæller yderligere, at Nick Pasqual stak af fra gerningsstedet og siden blev anholdt ved grænsen til Mexico.

Herefter blev han transporteret tilbage til Los Angeles, hvor han blev sigtet for forsøg på manddrab, indbrud og vold.

Politiet er stadig i gang med at efterforske hændelsen, men hvis han dømmes for alle forbrydelserne, står han til livstid. '

»Mine tanker og sympati er hos offeret for denne forfærdelige hændelse. Vi giver vores støtte og ressourcer til hende, mens kommer sig efter dette traume. Denne forfærdelige hændelse minder os om farerne ved partnervold. Vi vil sikre, at personen der har gjort dette, bliver holdt ansvarlig,« lød det fra anklageren i sagen.

Allie Shehorns venner samler nu ind til hendes hospitalsregninger. Foto: GoFundMe Vis mere Allie Shehorns venner samler nu ind til hendes hospitalsregninger. Foto: GoFundMe

Allie Shehorn overlevede den voldsomme hændelse og har nu været gennem flere operationer.

For at betale for sin behandling har hendes venner startet en indsamling til hende, hvor folk kan donere.

Indtil videre er der indsamlet 93.000 dollar svarende til lidt over 640.000 danske kroner.

Det tidligere kærestepar mødtes på filmsettet til 'Rebel Moon', hvor Nick Pasqual var skuespiller og Allie Shehorn stod for makeuppen.

Ifølge Daily Mail, der har set begæringen, skulle Allie Shehorn have fået et midlertidigt tilhold mod skuespilleren kun tre dage før hændelsen i hendes hjem.

Hun havde under grundene til tilholdet skrevet, at hun var blevet voldtaget, kvalt og slået med et bælte tidligere.

Tidligere er Nick Pasqual kendt skyldig i at køre bil, mens han var påvirket.

Allie Shehorn er ifølge venner ved godt mod og er i gang med sin genoptræning.

Retten er sat til 12. juni i Los Angeles.