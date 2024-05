Torsdag trak Alexandra Sasha sig som EU-kandidat efter B.T.s afsløringer af hendes russiske forbindelser.

Nu reagerer Venstres formand, Troels Lund Poulsen, og partiets spidskandidat til EU-valget, Morten Løkkegaard, på nyheden.

»Jeg tror, det er klogt, med de ting, der er kommet frem, og de ting, hun har været igennem, at hun trækker sig,« siger Morten Løkkegaard til B.T.

Troels Lund Poulsen mener også, at det er »en klog beslutning«, at Alexandra Sasha trækker sig.

»Overfor Venstre har hun hele tiden udtrykt sin fuldtonede opbakning til Ukraine og det ukrainske folks frihedskamp, men hun mener, at hendes person nu skygger for vores valgkamp og Venstres politik. Derfor har hun nu valgt at trække sig fra politik. Det har jeg stor forståelse for, og jeg synes, det er en klog beslutning,« lyder det fra Troels Lund Poulsen i en skriftlig kommentar til B.T.

For få dage siden optrådte Løkkegaard, der er Venstres spidskandidat til EU-valget, i en kampagnevideo på Venstres Instagramprofil, hvor han anbefalede vælgerne at stemme på Sasha.

Men Morten Løkkegaard ønsker ikke at kommentere på, at B.T. blandt andet har kunnet afsløre, hvordan Sascha igennem flere år har haft forbindelse til et prorussisk og Putinvenligt netværk.

Se Alexandra Sasha og Morten Løkkegaard i en fælles kampagnevideo herunder:

Sasha har været repræsentant og bestyrelsesmedlem for European Russian Forums ungdomsorganisation.

Hun har desuden deltaget i flere møder i regi af forummet. Møder, der blev arrangeret af det lettiske medlem af Europa-Parlamentet, Tatjana Ždanoka, som tidligere i år blev afsløret i at have virket som agent for den russiske efterretningstjeneste FSB.

Derudover har B.T. afsløret, at Alexandra Sasha har mødtes med Boris Titov, en mand fra den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds.

»Jeg skal ikke forholde mig til indholdet. Men med det hun beskriver, og de ting, der er kommet frem, synes jeg, det er en klog beslutning, at hun trækker sig.«

På baggrund af afsløringerne, hvad tænker du så om, at du stod og anbefalede folk at stemme på hende for få dage siden?

»Jeg støtter alle Venstres kanididater – hun er valgt som kandidat på demokratisk vis i partiet, og derfor støttede jeg op om hende. I udgangspunktet støtter jeg alle Venstres kandidater.«

Har du ændret syn på hende, på baggrund af de oplysninger der er kommet frem om hendes forbindelser til Rusland?

»Jeg kan kun gentage, at jeg synes, det er en klog beslutning med det, der er kommet frem, at hun trækker sig som kandidat.«

Nyheden, om at Alexandra Sasha trækker sig, blev meldt ud på Facebook.

Her skriver hun blandt andet: 'Igennem længere tid er jeg fra flere sider blevet udsat for en lang række løgnagtige påstande, om at min kampagne skulle være finansieret af russiske midler eller stat, og at jeg er lakaj for Putin.'

Det er påstande, som hun i opslaget hårdnakket benægter.

»Det passer naturligvis ikke, og det er ekstremt hårdt at stå igennem. Jeg har været udsat for trusler, hadbeskeder, racistiske udtalelser og omfattende hærværk mod min kampagne. Jeg har aldrig haft skjul på mine rødder, og ser det som en kæmpe fordel for vores politiske debat.«