»Hvem er disse to mænd?«

Bag det spørgsmål finder man Københavns Vestegns Politi, som leder efter to mænd, der mistænkes for at være tricktyve.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Helt præcist mistænkes de for at have stået bag et tricktyveri, der fandt sted i et supermarked på Nygårds Plads i Brøndby 2. april kl. 14.45.

Her ses et billede af Mistænkt A. Foto: Københavns Vestegns Politi Vis mere Her ses et billede af Mistænkt A. Foto: Københavns Vestegns Politi

Der ses de to mistænke på videoovervågning, mens de følger efter en gangbesværet mand i 80-års-alderen rundt i butikken.

Ved kassen skal den ene af de to have aflæst koden til mandens kreditkort, mens den anden mistænkes for at have spærret ved udgangen, så deres offers rollator ikke kunne komme forbi.

Og i dét øjeblik skal den ene have stjålet den ældre mands pung, hvorefter de skal have forladt butikken sammen med en kvinde.

»Efterforskningen er nu kommet til et punkt, hvor vi går ud og beder offentligheden om hjælp til at identificere de to mænd og kvinden. Vi er interesseret i at vide, hvem de er, eller hvor de opholder sig,« siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben fra Københavns Vestegns Politi.

Her ses et billede af Mistænkt A bagfra. Foto: Københavns Vestegns Politi Vis mere Her ses et billede af Mistænkt A bagfra. Foto: Københavns Vestegns Politi

Den ene af de mistænkte – mistænkt A – beskrives som østeuropæisk af udseende, 27-32 år, 175-185 centimeter høj og almindelig af bygning.

Han har sort hår, fuldskæg og var iført en sort hue, sort dynejakke, sorte bukser og sorte kondisko.

Han havde derudover en tatovering i nakken, der ifølge politiet kunne minde om en bjergkæde eller bogstaver.

Den anden mistænkte – mistænkt B – beskrives som østeuropæisk af udseende, 24-30 år, 175-185 centimeter høj og almindelig af bygning.

Her ses et billede af Mistænkt B. Foto: Københavns Vestegns Politi Vis mere Her ses et billede af Mistænkt B. Foto: Københavns Vestegns Politi

Han har sort hår og et kort fuldskæg, mens han var iført en sort jakke med hætte, flænsede cowboybukser og sorte Nike-sko.

Kvinden var ifølge politiet ligeledes østeuropæisk af udseende. Derudover beskrives hun som 27-32 år, 160-170 centimeter høj og lettere kraftig af bygning.

Hun har sort, langt hår og var iført mørkt tøj bestående af jakke, hættetrøje og joggingbukser samt sorte/hvide kondisko.

Hvis du ved noget om sagen eller ved, hvem de mistænkte er, kan politiet kontaktes døgnet rundt på telefon 4386 1448.