Der er torsdag aften udbrudt en brand i et kornlager, som lige nu forårsager kraftig røgudvikling.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Branden er brudt ud ved en landejendom i Hoptrup nær Haderslev.

Og i forbindelse med branden er der en opfordring til borgere i området:

»Branden udvikler kraftig røgudvikling, der driver ind over Hoptrup, hvorfor vi opfordrer beboere i røgfanen til at lukke for vinder, døre og ventilation,« skriver politiet.

B.T. følger sagen.