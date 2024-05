Holger Rune vil gøre alt for at blive nummer ét i verden.

Og derfor forsøger den danske tennisstjerne da også at skrue på alle de knapper, han overhovedet kan, for bare at blive én procent bedre.

Det vidner den 21-årige danskers seneste tiltag i hvert fald om. For han er nemlig begyndt at meditere hver aften, inden han går i seng.

Det fortæller han på et pressemøde ved French Open i Paris.

Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er en stor hjælp for mig i forhold til at sove bedre, når jeg har en masse tanker om aftenen. Specielt inden kamp, for så er der mange. Man ved jo selv, at jo mere man tænker, inden man skal sove, jo dårligere sover man, og jo senere falder man i søvn,« lyder det fra Holger Rune, inden han fortsætter:

»Så det er jeg begyndt på de sidste 7-8 dage. Det giver mig en endnu bedre søvn, og jeg falder hurtigere i søvn samt får en bedre restitution.«

Det er ikke første gang, at danskerens søvnrytme har været et tema ved den ikoniske turnering i den franske hovedstad.

Sidste år fik han nemlig samtlige journalister, der var i presserummet, til at grine, da han fortalte, at han sover op til 13 timer i døgnet.

Holger Rune møder torsdag eftermiddag den italienske grusspecialist Flavio Cobolli i anden runde ved French Open.

Du kan følge kampen live på bt.dk.