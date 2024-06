I TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane' kan man se en ligegyldighed og en respektløshed over for Danmark og retssamfundet.

Det skriver statsminister Mette Frederiksen (S) i et opslag på Instagram, efter at hun har taget hul på at se den meget omtalte TV 2-dokumentar.

- Det er et udtryk for et helt og aldeles uacceptabelt moralsk skred, skriver statsministeren.

Dokumentarserien, som TV 2 offentliggjorde tirsdag, viser forbindelser mellem det kriminelle miljø og eksempelvis erhvervsfolk og advokater.

Gennem skjulte optagelser fra en muldvarp i det kriminelle miljø afsløres omfattende og alvorlig kriminalitet som hvidvask af store summer og svindel med bortskaffelse af forurenet jord.

Mette Frederiksen forstår godt, at dokumentaren har chokeret mange. Hun understreger, at hun tager dyb afstand fra det, der foregår i dokumentaren.

I opslaget skriver hun, at Bandepakke 4 er på vej, som ifølge statsministeren vil sætte endnu hårdere ind over for banderne.

- Og justitsministeren vil se på, om der kan gøres endnu mere for at bekæmpe det, som TV2's dokumentar bringer for dagen, lyder det fra statsministeren.

Da dokumentaren blev offentliggjort tirsdag spurgte TV 2 også Mette Frederiksen til den.

Her havde hun endnu ikke haft lejlighed til at se den. Men hun betragtede det, der havde været fremme i offentligheden som "meget, meget voldsomt", sagde hun til TV 2.