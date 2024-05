Det kan blive voldsomt.

Der kan falde rigtigt meget vand.

Elementerne er i hvert fald til stede i himlen over Danmark lige nu.

Det fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Der kan være skybrud på vej flere steder i Danmark.

»Atmosfæren er meget ustabil over Danmark. Luften er nærmest eksplosiv,« siger han.

Hos DMI sidder man og kigger på modeller for, hvornår og hvor regnen vil falde.

»Det kan blive meget intenst i nat og i morgen, hvor der kan falde rigtigt meget regn nogle steder. Det er bestemt ikke utænkeligt, at der opstår skybrud flere steder. Men det er svært at sige, hvor det bliver. Den slags har det med at poppe op pludselig med store vandmængder til følge,« siger meteorologen.

Lige nu varsler DMI om risiko for skybrud i store dele af landet frem til klokken 10 fredag formiddag.

DMI risiko for kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/SK9EY6CLL9 — DMI (@dmidk) May 30, 2024

»Det varsel vil nok blive forlænget, når vi får de nyeste beregninger senere. Det ser ud til, at det kan blive meget vådt de næste par dage nogle steder. På nogle modeller ser det ud til, at risikoen kan fortsætte til lørdag i de østlige egne af landet,« siger Lars Henriksen.

Men koldt bliver det bestemt ikke.

»I de nordlige og østlige dele af landet vil man kunne få op til 22-23 grader fredag, og så stiger det til op mod 25 grader lørdag. Søndag bliver det også 22-23 grader, hvorefter det bliver lidt køligere,« siger den vagthavende meteorolog.

At uvejret er tæt på står klart torsdag aften, hvor naboerne i Sverige er blevet ramt af skybrud.

I Skåne meldes der flere steder om 80 millimeter regn og veje, der står under vand.