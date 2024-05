Normalt er der fyldt med mennesker over alt i Magaluf på denne tid af året.

Men i år er intet normalt i byen, der ligger i den sydvestlige del af Mallorca.

Både gader og strande er halvtomme.

Og nu slår de forretningsdrivende alarm.

Der er god plads på stranden i Magaluf, hvor flere turister ser ud til at være blevet skræmt væk af lokale demonstrationer. Foto: Enrique Calvo/Reuters/Ritzau Scanpix

Det skriver Daily Mail.

I de seneste uger har øen været hjemsted for en del demonstrationer, hvor hovedbudskabet til turister er, at de skal holde sig væk.

I weekenden gik 15.000 mennesker således på gaden for at protestere mod masseturisme.

Mange af de lokale mener, at de bliver behandlet som andenrangsborgere på deres egen ø.

Flere lokale politikere har støttet dem.

Flere politikere har dog den stik modsatte holdning.

En af dem er Manuela Canada, der er talsmand for partiet Vox i øens parlament.

»Jeg forstår utilfredsheden blandt øens beboere, men vi lever direkte eller indirekte af turismen, og derfor kan vi ikke bare forvente at tage til stranden i juli og august,« siger hun.

De handlende i Magaluf frygter, at der ikke kommer turister nok til øen i år, mens de lokale nyder den gode plads på gader og strande.

Aktuelle billeder fra Magaluf viser, at byen fremstår som en spøgelsesby.

Det er ikke kun på Mallorca, at man føler sig overrendt af turister.

For nylig indførte Venedig ligefrem entré.

Endagsturister skal købe en billet for fem euro, svarende til cirka 37,5 kroner, for at få adgang til byens gader og kanaler.

Der er ikke et sted, hvor man skal vise sin billet for at få adgang til byen. Men man kan få en bøde på mellem 50 og 300 euro for ikke at have en billet, hvis man bliver taget i en kontrol. Det svarer til mellem 373 og 2238 kroner.