Uden nogen tager synderlig notits af det, kører en sort Volkswagen Touran væk fra Vestre Landsret med en helt særlig fange.

Ruten går uden om den store parkeringsplads og langs en grøn bøgehæk, hvor bilen triller roligt afsted, inden den svinger ud på Randersvej og væk.

Foran i bilen sad de to fængselsbetjente, der netop havde ført Thomas Thomsen ud af retssal B i landsretten – på bagsædet sidder drabsmanden, efter han igen er blevet idømt en forvaringsdom for drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Turen tilbage til fængslet bliver formentlig det sidste, den dømte drabsmand i lang tid får at se til friheden.

»Han sagde ikke så meget. Han er selvfølgelig skuffet over det, for han ville frifindes for drab og voldtægtsforsøg. Nu er han fundet skyldig i det og ovenikøbet fået en sanktion, som er hårdere end det, som han havde håbet på, så han er træt af det,« siger Mette Grith Stage, der har været forsvarsadvokat for den 38-årige elektriker i over to år.

Hun fortæller, at hun ikke er overrasket over dagens dom.

»Landsretten har valgt at lægge sig midt imellem anklagerens påstand om livstid og min påstand om 16 års fængsel. Den sidder lige lidt midt imellem. Det kommer ikke helt vildt bag på mig,« siger hun.

Du får ofte en del kritik, fordi du ofte er forsvarer i mange af de her store sager, der vækker mange følelser i folk, hvordan er det at få den afsluttet?

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage er glad for, at sagen nu er afsluttet. Hun vurderer ikke, at sagen kan komme for højesteret. Det gør anklager Emil Stenbygaard heller ikke. Foto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Forsvarsadvokat Mette Grith Stage er glad for, at sagen nu er afsluttet. Hun vurderer ikke, at sagen kan komme for højesteret. Det gør anklager Emil Stenbygaard heller ikke. Foto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det har været en hård omgang til tider. Det har det, fordi selvom jeg er forsvarsadvokat og er vant til at se og høre lidt af hvert og prøver at have en professionel tilgang til det og lægge tingene fra mig, når man går ud af retssalen, så er det klart, at en sag, der er så grusom og makaber som den her sag, det gør selvfølgelig også et indtryk på mig som forsvarer.«

»Der har også været meget mediebevågenhed på den her sag, der har afstedkommet, at mange mennesker får den opfattelse, at jeg er et fuldstændigt iskoldt og helt forfærdeligt menneske, så jeg glæder mig til, at jeg kan sætte et punktum for den,« siger hun.

Den rutinerede forsvarsadvokat vurderer ikke, at dagens dom lægger op til, at den skal prøves ved Højesteret.

I juni sidste år blev Thomas Thomsen idømt forvaring i byretten i Aalborg. Under hele sagen nægtede han sig skyldig drab og voldtægt, men han erkendte at have parteret liget. Han ankede dommen på stedet.

Gik efter livstid

I Vestre Landsret har Emil Stenbygaard fra Statsadvokaten været anklager i ankesagen. Han har gået efter at få Thomas Thomsen idømt fængsel på livstid, hvilket ikke lykkedes.

»Jeg er meget tilfreds med, at der nu er sat et endeligt punktum i en ganske uhyggelig sag. Så jeg er også tilfreds med, at landsretten har fulgt min påstand om at udmåle en tidsubestemt straf,« siger Emil Stenbygaard.

Du gik efter livstid, det lykkedes ikke?

»Jeg er ganske tilfreds med, at landsretten alligevel vælger at lægge vægt på tiltaltes meget farlige person, og man lægger vægt på den hensynsløshed og den tilstand, som man har udnyttet i den her sag. Samlet set er jeg meget tilfreds,« siger anklageren.

Parkeringspladen ligger foran Vestre Landsret, hvor den endelige dom mod Thomas Thomsen er blevet afsagt. Foto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Parkeringspladen ligger foran Vestre Landsret, hvor den endelige dom mod Thomas Thomsen er blevet afsagt. Foto: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at Thomas Thomsen nu overgår til Kriminalforsorgen for at afsone forvaringsdommen.

»Der bliver taget hånd om de nærmere foranstaltninger, og der bliver ført løbende kontrol med, at han ikke bliver løsladt før det på nogen måder er forsvarligt,« forklarer han om dommen.

Hvad er forskellen på livstid og forvaring?

»Der er nogen konkrete forskelle i forhold til selve afsoningen, hvor der er forskel. Så er der nogle juridiske grundlag for, hvornår man idømmer det ene eller andet. Det man kan sige om forvaring. Det er, at der skal en særlig farlig person til, og man skal lægge vægt på nogle helt særlige omstændigheder om tiltaltes person,« forklarer anklageren.

Thomas Thomsen kan nu se frem til, at man minimum skal afsone 12 års fængsel, før han kan blive prøveudskrevet, ikke prøveløsladt. Men det er ikke givet, for det er i sidste ende en dommer, der skal vurdere, om han kan blive det.

Kriminalforsorgen har tidligere oplyst, at forvaringsdømte i gennemsnit afsoner i 14 år og syv måneder.