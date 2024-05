Hans Lindberg har spillet 299 landskampe for Danmark med fire guldmedaljer til følge. Men han er ikke færdig endnu, hvis man spørger Lindberg selv.

Landsholdslegenden drømmer nemlig om en sidste OL-slutrunde i august.

Han er dog oppe mod hård modstand, da Nikolaj Jakobsen ofte spiller med en højre back - for eksempel Niclas Kirkeløkke - på højre fløj, som er Lindbergs yndlingsplads.

»Jeg håber, at jeg kan overbevise Nikolaj Jakobsen om, at han skal have mig med, men jeg ved ikke, hvad hans tanker er. Han holder kortene tæt,« siger Hans Lindberg til B.T.

Hans Lindberg trækker sig tilbage efter denne sæson fra allerhøjeste niveau og skifter hjem til HØJ Elite i den næstbedste danske række, hvor han skal være spillende sportsdirektør.

Men det er ifølge landsholdslegenden ikke, fordi benene eller evnerne ikke rækker til mere.

»Jeg spiller næsten 60 minutter i de fleste kampe på mit klubhold og præsterer på - hvad jeg vil kalde - et ret højt niveau.«

»Jeg ville også nemt kunne spille en sæson eller to mere, men det er det rette tidspunkt at vende hjem,« siger han.

42-årige Lindberg har flere gange de seneste år været dømt færdig på landsholdet, men sneg sig altså blandt andet med til EM i januar endnu en gang.

Han var dog ikke med i truppen, der spillede de sidste to testkampe mod Norge og Kroatien op til OL i starten af maj.

Hans Lindberg og familien flytter hjem til Danmark til sommer efter 17 år i udlandet, og han frygter det selv. Læs historien her.