Det var meningen, de skulle vende hjem efter en vandretur i det skotske højland onsdag.

Men det gjorde de ikke. Siden har der været gang i en storstilet eftersøgning i området for at finde en forsvundet far og hans 12-årige søn. Nu tyder noget på, at sagen kan have fået en tragisk afslutning.

Det skriver BBC.

Det er den 49-årige Tom Parry og hans søn, 12-årige Richie, der er meldt savnet.

»Jeg opfordrer alle, der mener at have set eller talt med dem, til at kontakte os hurtigst muligt,« lød det onsdag aften fra politiinspektør Craig Johnstone fra Scotland Police.

Far og søn skulle være vendt tilbage til deres hjem i Cheshire onsdag efter at have besøgt naturområderne Glen Nevis og Glencoe i Skotland.

Faderens bil blev efterfølgende fundet på parkeringspladsen Three Sisters i Glencoe, hvorfra de tog af sted på deres tur i tirsdags.

»Tom og Richie er ikke vendt hjem som planlagt, og omfattende eftersøgninger og undersøgelser er i gang i Glencoe-området for at finde dem så hurtigt som muligt,« sagde politiinspektøren onsdag.

Nu tyder det på, at sagen kan være endt tragisk.

For torsdag lyder meldingen fra politiet, at man har fundet to lig under eftersøgningen.

Den formelle identifikation har dog endnu ikke fundet sted - men familien til Tom og Richie Parry er blevet informeret om udviklingen, lyder det.

En talsmand for politiet oplyser, at efterforskningen af sagen er i gang, men at der ikke er nogen åbenlyse mistænkelige omstændigheder ved den.

»Vores tanker er hos alle de involverede. Jeg vil gerne takke alle redningstjenester og frivillige bjergreddere,« siger Craig Johnstone.