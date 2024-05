Kæden har lige nu fem restauranter i Danmark.

Men ambitionerne er meget større.

Pincho Nation er lige nu på jagt efter lokaler i hele landet.

Det skriver Finans.

Restaurantkæden Pincho Nation er på alvor for vej til at udvide i Danmark. Foto: Ludvig Heiberg Larsen/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Restaurantkæden Pincho Nation er på alvor for vej til at udvide i Danmark. Foto: Ludvig Heiberg Larsen/NTB/Ritzau Scanpix

Flemming Christophersen er partner og direktør i Pincho Nation Danmark.

Han siger:

»Tager du de 25 største byer i Danmark, så er der ikke mange afvigelser for, hvor der kan ligge en Pincho Nation-restaurant.«

Indenfor de kommende måneder vil der åbne restauranter i Odense og Herning.

Og lige nu kigger kæden nærmere på lokaler i Lyngby, Vejle, Næstved, Roskilde, Køge, Kolding og Esbjerg.

Ifølge Flemming Christophersen er det realistisk, at der i disse byer vil åbne restauranter inden udgangen af 2025.

Hos Pincho Nation bestilles alle mad- og drikkevarer via en app ved bordet.

Alle retter serveres i tapasstørrelser.

Konceptet begyndte i Sverige, og i dag har Pincho Nation 70 restauranter i Danmark, Norge, Finland og Sverige.