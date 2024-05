Der opstod et stort drama, da den succesfulde norske duo Marcus & Martinus torsdag aften optrådte i den svenske forlystelsespark Liseberg i Göteborg.

To unge mennesker blandt publikum besvimede, og ti andre måtte have hjælp af sikkerhedsfolkene.

Det skriver Göteborgs-Posten.

Koncerten måtte stoppes kortvarigt.

»Vi har to personer, der besvimet og ti koncertgæster der måtte løftes over afspærringen foran scenen, fordi de havde brug for luft eller vand,« siger Nico Schaaft, der er fungerende parkchef i Liseberg.

Han fortæller, at det var koncertgæster, som udpegede de bevidstløse personer, hvorefter Marcus & Martiuns gjorde opmærksom på det fra scenen.

»Det var super professionelt gjort af dem,« siger parkchefen og fortsætter:

»Inden koncerten sendte vi en sms ud til vores koncertgængere, hvor vi gjorde opmærksomme på, at det er varmt og indelukket. I den forbindelse har vi også opfordret dem til at spise ordentligt og holde øje med deres væskeniveau. Under koncerten har vi delt vand ud til alle, der havde brug for det, fra vores store tank foran scenen.«

Mange af koncertgæsterne var i alderen fra 13 til 16 år. De havde ventet i kø i timevis.