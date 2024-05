»Dette er en krise.«

Så kontant lyder udmeldingen, når det kommer til priserne på appelsinjuice.

De er nemlig steget til rekordhøjder den seneste tid. Særligt på grund af dårligt vejr og plantesygdom i Brasilien, som er verdens største eksportør.

Det skriver Financial Times.

»Dette er en krise. Vi har aldrig set noget lignende, selv ikke under de store frostperioder og store orkaner,« udtaler Kees Cools, der er formand for International Fruit and Vegetable Juice Association (IFU).

Overordnet set er priserne på de såkaldte appelsinjuice-futures – som dækker over kontakter til at købe eller sælge et aktiv på et bestemt tidspunkt i fremtiden til en pris, som er fastsat på den dag, kontrakten blev indgået – steget markant siden slutningen af 2022, hvor en orkan og efterfølgende kulde ødelagde flere appelsinlunde i Florida.

Men særligt den seneste måned har priserne været på himmelflugt.

Det skyldes, at høsten i Brasilien ser ud til at være dårlig – og det har skabt panik på markedet, skriver Financial Times.

Det har især påvirket prisen på futures på koncentreret appelsinjuice.

Tirsdag nåede de op på en pris på 4,92 dollar (knap 34 kroner) pr. pund på Intercontinental Exchange i New York, hvor de handles.

Og det er næsten dobbelt så meget som for et år siden, skriver mediet.

Indtil videre har det ikke umiddelbart ramt forbrugerne i form af prisstigninger, men manglen på de nødvendige appelsiner har ifølge IFU skabt en frygt for, at det vil kunne ske.

Derfor er man også ved at se sig om efter løsninger.

Eksempelvis ser man på, om man kan lave appelsinjuice af mandariner, hvis træer er mere modstandsdygtige over for klimaforandringer – eller ved at bruge flere forskellige citrusfrugter end udelukkende appelsiner, lyder det.

