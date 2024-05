Donald Trump tumler med ideen om at gøre en af verdens rigeste mænd til politisk rådgiver, hvis han igen bliver amerikansk præsident.

The Wall Street Journal kalder forholdet mellem dem for »en voksende alliance«.

Der er tale om Tesla-bagmanden Elon Musk.

Mediet skriver, at man har sine oplysninger fra anonyme kilder tæt på de samtaler, der allerede har fundet sted mellem parterne – herfra lyder det, at en klart defineret rolle endnu ikke er formaliseret.

Elon Musk. Foto: David Swanson/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Elon Musk. Foto: David Swanson/Reuters/Ritzau Scanpix

Dog tilføjes det, at det er kommet op, at Elon Musk kan komme med input og have indflydelse i forhold til emner relateret til grænsesikkerhed og økonomi.

Begge er emner, som rigmanden mange gange er kommet med holdninger til på sit sociale medie X.

The Wall Street Journal skriver, at Elon Musk også har informeret Donald Trump om sin igangværende kampagne for at overbevise magtfulde forretningsfolk i USA om ikke at støtte nuværende præsident Joe Biden i den forestående valgkamp.

Elon Musk har tidligere har udtalt, at han ikke vil støtte nogen præsidentkandidat økonomisk, men han har i de igennem nærmet sig det republikanske parti kraftigt, ikke mindst Donald Trump.

Ingen af dem har villet kommentere historien over for The Wall Street Journal.'