Det er skæbnedag for flere spillere i den danske landsholdstrup.

Torsdag skal Kasper Hjulmand sætte navn på de spillere, der i første omgang kommer med i hans bruttotrup forud for EM i Tyskland.

Det vil også sige, at landstræneren i dag skal agere bøddel overfor en række spilleres ambitioner og drømme om at repræsentere det danske landshold ved en slutrunde – og det kan være en hård melding at give, men også at modtage.

Det kan Michael Silberbauer skrive under på.

»Det er den største skuffelse i min karriere,« sagde den daværende Utrecht-viceanfører i sin tid til B.T., da han i 2010 overraskende blev vraget til VM-slutrunden i Sydafrika.

Den tidligere FC København-profil lå ellers lunt i svinget til at få grønt lys fra Morten Olsen efter en flot – og skadesfri – sæson som viceanfører i Utrecht, men blev alligevel siet fra, da Olsen skulle sætte det endelige hold til slutrunden.

Når Silberbauer ser tilbage på Olsens beslutning i dag, er han efter 14 års eftertanke mere afdæmpet i sine udmeldinger, men kan stadig relatere til den slemme skuffelse, der venter nogle af de spillere, der senere får deres drømme knust.

»Jeg har aldrig taget noget fra landsholdet for givet. Det var altid en ære at være med, men selvfølgelig var det en kæmpe skuffelse,« siger han til B.T. torsdag og fortsætter:

Michael Silberbauer nåede at repræsentere det danske A-landshold 27 gange. Foto: Foto: Henning Bagger/BAG/Ritzau Scanpix Vis mere Michael Silberbauer nåede at repræsentere det danske A-landshold 27 gange. Foto: Foto: Henning Bagger/BAG/Ritzau Scanpix

»Det er noget, man arbejder hen imod og har som mål, og enten så når man det eller også gør man ikke. I begge tilfælde tager man tingene op til overvejelse.«

I sin tid var Silberbauer så skuffet og frustreret, at han tog det op til genovervejelse, om han overhovedet havde lyst til at fortsætte på landsholdet og tog på ferie med sin landsholdskarriere oppe i luften.

Senere fik han parkeret den tanke og fulgte alligevel med i slutrunden for at se, hvordan hans venner og holdkammerater klarede sig, og i sidste ende er det endt med at blive en lærerig oplevelse for assistenten til Bo Henriksen i Mainz.

»Jeg tog hele følelsen med fra det. Det er ikke noget, jeg ønsker for nogen i fremtiden, men jeg tror, at jeg bedre har kunnet forstå nogle spilleres skuffelser som træner,« siger Silberbauer.

Han råder slutteligt de spillere, der i dag bliver skuffede af opkaldet fra Kasper Hjulmand, til at slå koldt vand i blodet og se fremad.

»Det er helt sikkert individuelt, hvordan man kommer bedst videre, men det gælder jo for alle, at bare fordi man ikke bliver valgt til én slutrunde, så er det ikke slut.«

»Så må man gøre endnu mere for det og sørge for, at man bliver valgt næste gang,« forklarer han.

Det er indtil videre uvist, hvor mange spillere, Hjulmand kommer til at udtage torsdag, men han har oplyst, at det kommer til at være så tæt på de 26 mand, der skal med til slutrunden, som muligt.