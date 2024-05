»Jeg har pokalen stående lige her ved siden af mig,« fortæller Frederik Vesti og bryder ud i et stort smil.

Det er præcis et år siden, at han tog karrierens indtil nu største sejr. Følelsen af at køre først over målstregen i Monaco sidder stadig i kroppen på den 22-årige danske racerkører.

Men én ting var selve sejren. En anden var den vilde oplevelse, sejren banede vejen for: En fest med fyrstedømmets Prins Albert og en stor del af Monacos elite. En fest som danskeren havde lidt af en – selvforskyldt – tøjkrise før.

Han havde nemlig nægtet at pakke sit jakkesæt, selvom hans manager, Dorte Riis Madsen, havde opfordret ham til det.

Frederik Vesti sejrede på den legendariske bybane i Monaco. Foto: Prema Racing Vis mere Frederik Vesti sejrede på den legendariske bybane i Monaco. Foto: Prema Racing

»Dorte ringede mandag før løbet og sagde 'nå, Frederik. Nu har jeg pakket min kuffert, og jeg har taget alt mit fineste tøj med, for på søndag, når du vinder, skal vi til galla med prinsen. Du skal pakke dit jakkesæt', og så siger jeg 'nå, Dorte, det lyder godt, men det kommer ikke til at ske',« fortæller Frederik Vesti til B.T.

I hans hoved var det helt forkert at pakke jakkesættet, fordi der var så mange ting, der kunne gå galt.

»Jeg vidste, at alting skulle gå fuldstændig perfekt, for at jeg kunne vinde i Monaco.«

Men alting gik perfekt, Frederik Vesti vandt det ikoniske Formel 2-løb, og dermed indløste han billet til Prins Alberts storslåede gallafest.

»Og så havde vi problemet, som Dorte havde forudsagt,« griner danskeren, der i år er reservekører for Mercedes i Formel 1.

Og hvad gør man så?

»Jeg tænkte med det samme, at jeg kender George (Russell, Mercedes-kører i Formel 1, red.) rigtig godt. Han bor i Monaco. Jeg kan i det mindste spørge ham.«

»Vi får fat på ham og siger, at 'jeg skal bruge et jakkesæt klokken 19. Kan jeg låne et af dig?' Det var ikke noget problem, så jeg kom op i hans lejlighed efter Formel 1-løbet, og så kunne jeg vælge. Der var et par stykker, jeg ikke måtte tage.«

Og så var det ellers afsted til festen.

»Der var vel 500 af de fineste Monaco-folk, og jeg skulle på scenen med Max Verstappen og vinderen af Formel 3-løbet og snakke om oplevelsen af at vinde i Monaco. Det var en vild oplevelse.«

»Alle kørere tager til Monaco med drømmen om at vinde, men kun én kører står med pokalen efter løbet,« fortsætter Frederik Vesti.

Det danske stortalent sad ved festen blandt andet til bords med Red Bulls designguru Adrian Newey, det måske største geni i Formel 1-historien, og Neweys hustru.

»Vi snakkede hele aftenen. Det var fantastisk og ikke en oplevelse, man lige forventer, at man skal have. Men så sidder man ved siden af det menneske, der har skabt flest verdensmestre i Formel 1 og får lov at snakke med ham.«

»Og han har respekt for, at man sidder der, fordi man har vundet. Det, synes han, er fantastisk. Dorte fik også mulighed for at stille ham en masse gode spørgsmål.«

I år var der ingen danske racerkørere med til Prins Alberts gallafest. Kevin Magnussen udgik af Monacos Formel 1-grandprix med et kæmpe brag. Det kan du læse mere om lige her.