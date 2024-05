Uha, uha, uha, Kevin Magnussen. Det blev en ultrakort og svinedyr fornøjelse i fyrstedømmet. Danskeren stak næsen frem, hvor der ikke var plads, og så sluttede festen med et gigantisk brag.

Charles Leclerc tog den første hjemmebanesejr i Monaco i 93 år. Her får du B.T.s dom over Kevin Magnussens præstation i Monaco:

Det så lovende ud undervejs i kvalifikationen, men endte som en skuffelse på grund af en misforståelse med pitten. Senere fik Haas så endnu et massivt hak i tuden med en grum amatørfejl, der kostede en diskvalifikation.

Kunne det blive værre?

»JA!« lød det rungende svar fra Kevin Magnussen, der død og pine ville forbi Sergio Pérez i starten. Der var ikke plads, og så endte det i en kæmpe ulykke, som alle heldigvis selv kunne gå fra – men også sendte Magnussens holdkammerat Nico Hülkenberg ud af løbet.

Det var en ultrakort fornøjelse i de ikoniske gader, som danskeren ellers elsker. Hop en tur i havnen og vask nedturen væk.

Efter kvalifikationen skulle Kevin Magnussen have skyndt sig at bryde loven for at samle de sidste to strafpoint til kørekortet og dermed udløse en karantæne, så han kunne sidde over i Monaco.

Spøg til side, men der er alligevel et gran af sandhed i den. For det så håbløst ud, da det blev en kendsgerning, at han skulle starte sidst i Monaco, der er et notorisk svært sted at overhale.

Danskeren kan dog ånde lettet op, for dommerne lader ham gå uden en straf, der ellers ville have udløst den karantæne, han har hængende faretruende over hovedet.

Magnussen var overbevist om, at det var Pérez' skyld, og at Red Bull-køreren skulle have givet mere plads. Dommerne ser det som en 'racing incident' på første omgang. Det blev danskerens redning.

Der var ikke plads. Der var simpelthen ikke plads, Kevin.

Men Magnussen prøvede alligevel at gå på siden af Sergio Pérez i starten, og så indtraf katastrofen. Pérez bankede i barrieren og stod på tværs af Magnussen, inden mexicanerens bil også ramte Nico Hülkenberg. Red Bull-raceren var smadret til uigenkendelighed.

Begge Haas-racere var ude på stedet, og nu står teamet med en svinedyr regning. Desværre for Haas står der hverken champagne, kaviar eller østers på kvitteringen, men reservedele i massevis.

»Argh, for helvede. Det var unødvendigt,« råbte Hülkenberg straks over radioen. Det kan vi kun være enige i.

Sergio Pérez' bil var smadret efter sammenstødet med Magnussen. Foto: Imago/Ritzau Scanpix Vis mere Sergio Pérez' bil var smadret efter sammenstødet med Magnussen. Foto: Imago/Ritzau Scanpix

Var det dråben, der får bægeret til at flyde over?

Kevin Magnussen var i forvejen en presset mand, når det kommer til en plads hos Haas i 2025. Det her kan være det, der får teamejer Gene Haas og teamchef Ayao Komatsu til at træffe den endelige beslutning.

Det er i hvert fald sådan en situation, Haas helst vil have været foruden. Den koster dyrt med det nye budgetloft.

Og der er flere af konkurrenterne, der angiveligt snakker med Haas om et sæde i næste sæson.

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. George Russell (Mercedes)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Yuki Tsunoda (VCARB)

9. Alex Albon (Williams)

10. Pierre Gasly (Alpine)

---

Udgik – Nico Hülkenberg (Haas)

Udgik – Kevin Magnussen (Haas)