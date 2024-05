Clara Tauson, du er for vild! Den danske komet er klar til tredje runde efter at have kylet den tidligere French Open-vinder Jelena Ostapenko ud på helt vanvittig vis.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation:

Hvad er det, vi lige har set? Skete det virkelig?

Indrømmet, vi er lidt i chok og en smule mundlamme over den sejr, som danskeren netop har sat sammen.

For hun spillede med så stort overskud mod en modstander, der ellers plejer at kunne hyle folk helt ud af den.

Den lettiske stjerne smagte i stedet lidt af sin egen medicin, når Tausons forhånd og store serv lynede. 7-6, 4-6, 6-3 er altså nogle cifre, der bare understreger, at danskeren kan blive farlig for alle, der møder hende.

Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix

SÅ KOM DEN!

Clara Tauson har simpelthen sukket efter en sejr over en topspiller ved en grand slam-turnering i så lang tid, at vi nærmest ikke kan huske, hvornår det sidst er sket.

Men torsdag kom den, og hvilken måde at gøre det på. Og så endda mod den tidligere vinder af turneringen. Amen altså...C'est magnifique, Clara!

Den her triumf giver genlyd i HELE tennisverdenen, og nu ved alle på Roland Garros-anlægget pludselig, hvem danskeren er.

Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix

Der skal ikke meget til for at gøre Ostapenko irriteret. Det så man tydeligt efter blot nogle partier i første sæt.

Efter en tæt duel, hvor French Open-vinderen nappede et vigtigt point, vendte hun sig pludselig om mod danskerens boks.

'Come on! Let’s go', råbte hun, mens hun nedstirrede Tausons træner, Lars Christensen, fysioterapeut og så TV 2-eksperten Tine Scheuer-Larsen, der havde taget plads for at støtte danskeren.

Den lettiske stjerne var tydeligt irriteret over, at de forsøgte at støtte Tauson med en masse råb. Og de tre kunne da heller ikke gøre andet end at ryste på hovedet og grine af Ostapenkos opførsel.

WOW, Clara! Hvad kan det ikke blive til?

For kan hun slå én af favoritterne til titlen ud, så kan hun også gøre det onde ved flere af de andre topspillere.

I tredje runde venter godt nok den tidligere grand slam-vinder Sofia Kenin, men som danskeren spiller i øjeblikket, så får amerikaneren ikke lukket et øje i nat. For det lugter så småt af et rød-hvidt eventyr her i Paris.

Très bien, Tauson!