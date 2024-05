Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv her.

I 2007 fik Kasper Hjulmand sin debut som cheftræner i Superligaen. Hvilken klub stod han i spidsen for dengang? FC Nordsjælland

Lyngby BK

Herfølge BK Kasper Hjulmand var engang en lovende U-landsholdsspiller...i hvilken sportsgren? Badminton

Basketball

Volleyball Før Kasper Hjulmand blev et velkendt ansigt i den brede offentlighed, var han med i et underholdningsprogram på DR. Hvilket? Hjælp – skal vi giftes?

I hus til halsen

Gift ved første blik Hvor lang tid var Kasper Hjulmand cheftræner i den tyske klub Mainz, inden han blev afskediget i 2015? Seks måneder

Syv måneder

Otte måneder I 2021 fik Kasper Hjulmand et hav af priser, men hvilken af disse priser fik han ikke? Årets træner

Årets laks

Årets Idrætsleder

