Man har åbenbart været håbløst naiv, hvis man gik rundt og troede, at det var blevet svært at få førtidspension. Det viser TV2-dokumentaren 'Den sorte svane'.



Dokumentaren viser, hvordan hærdede bandekriminelle malker en naiv offentlig sektor for både sociale ydelser og skatterefusioner, som de trækker ud af systemet baseret på falske fakturaer.

Blandt andet møder vi rocker-pakistaneren Fasar Abrar Raja, der foruden at drive sit korrupte nedrivningsfirma samtidig modtager førtidspension på trods af mange alvorlige domme.

Og det går i det hele taget den forkerte vej med førtidspensionerne. Trods politiske mål om det modsatte er antallet af førtidspensionister kun steget de sidste par år fra knap 221.00 i 2021 til 238.00 målt december sidste år.

I dagens afsnit af debatpodcasten Borgerlig Tabloid forklarer den eks-kriminelle Yaqoub Ali, hvordan man i bandemiljøet deler strategier til hurtigst muligt at få en førtidspension.

Det vigtigste er ifølge ham at få en kvindelig sagsbehandler, fordi mændene er alt for strenge og sværere at manipulere.

Yaqoub Alis uddybende forklaring tegner et billede af et håbløst naivt system, der er baseret på et princip om tillid. I Danmark stoler vi på, at folk siger sandheden. Resultatet er åbenbart, at danskerne er til grin for deres egne penge.

Den naive og eftergivende tilgang skal selvfølgelig stoppes.

Man bør automatisk få frataget sin førtidspension, hvis man viser sig frisk nok til at begå personfarlig kriminalitet eller omfattende svindel.

Dernæst venter der åbenbart en større opgave med at ændre mentaliteten hos sagsbehandlerne, der skal uddele ydelserne. De er nødt til at aflægge sig den særlige danske naivitet, og det kan kun ske gennem et stort fokus på dette i deres uddannelse.

Begge dele er politikernes opgave. De kan dog til en start lytte til Yaqoub Ali i Borgerlig Tabloid.

Denne leder blev skrevet i en fælles samtale i slutningen af torsdagens episode af Borgerlig Tabloid – podcasten fra B.T.s debatredaktion, der alle hverdage sætter en tydelig og velargumenteret borgerlig dagsorden. Lyt i Spotify, på Apple Podcast eller ved at trykke play herunder.