Durley Chine Beach er kendt som en af det sydengelske turistparadis' Bournemouths mest populære strande.

I fredags kom stranden i fokus af helt andre – og frygtelige – årsager.

Her blev en 34-årig kvinde kort før midnat knivdræbt, mens en 38-årig kvinde blev alvorligt såret.

Nu er den formodede gerningsmand anholdt og identiteten på offeret frigivet, skriver Sky News.

Efter en intens menneskejagt kunne politiet i London anholde en 20-årig mand, der er mistænkt for drab og drabsforsøg.

Den dræbte er Amie Gray, der arbejdede som personlig træner og var cheftræner for Dorset Futsal Club, som er dybt berørt af den frygtelige drabssag.

»Klubben har modtaget nogle virkelig frygtelige nyheder,« skriver Dorset Futsal Club på Facebook og tilføjer:

»Vi kan ikke sætte ord på det her på nuværende tidspunkt, og som et tegn på respekt for alle de berørte, vil vi ikke lægge noget nyt op (på Facebook, red.) i den nærmeste fremtid.«

Politiet udsendte disse billeder af den formodede gerningsmand. Nu er en 20-årig anholdt i drabssagen. Foto: Politiet i Dorset Vis mere Politiet udsendte disse billeder af den formodede gerningsmand. Nu er en 20-årig anholdt i drabssagen. Foto: Politiet i Dorset

Amie Gray kom fra Bournemouth-forstaden Poole, hvor også det andet offer for knivstikkeriet er fra.

Den 38-årige kvinde er stadig indlagt på hospitalet og modtager behandling for de alvorlige skader, hun pådrog sig.

Det lokale politi udtrykker tilfredshed med, at den formodede gerningsmand nu er anholdt, men understreger, at der er tale om en forfærdelig sag.

»Vi fortsætter med at opdatere de pårørende til den kvinde, der døde på tragisk vis, samt offeret på hospitalet med alt det seneste i sagen. Vores tanker er fortsat hos dem,« siger kriminalkommissær ved politiet i Dorsets efterforskningsteam for grov kriminalitet Richard Dixey ifølge Sky News.

»Jeg vil gerne takke alle, der indtil videre er kommet med oplysninger og gentager min appel til alle vidner, der ikke allerede er stået frem, om at kontakte politiet i Dorset,« tilføjer han.

Motivet bag knivstikkerierne har politiet endnu ikke udtalt sig om.